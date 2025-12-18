Była prezydent Warszawy i była wiceszefowa PO Hanna Gronkiewicz-Waltz postanowiła oznajmić na platformie X, że… bardziej szanuje dyktatora stanu wojennego gen. Wojciecha Jaruzelskiego niż prezydenta Karola Nawrockiego.
Nigdy nie przypuszczałam, że będę szanować bardziej Jaruzelskiego niż Nawrockiego
— oznajmiła na platformie X Hanna Gronkiewicz-Waltz.
44. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Przypomnijmy, że niedawno obchodziliśmy 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W jego wyniku m.in. internowano kilka tysięcy opozycjonistów, zamordowano nawet ponad 100 osób, wielu ludzi straciło zdrowie wskutek pobić.
Na podstawie dekretu o stanie wojennym zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie, wprowadzono tryb doraźny w sądach, zakazano strajków, demonstracji, milicja i wojsko mogły każdego legitymować i przeszukiwać.
Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. Większość najważniejszych instytucji i zakładów pracy została zmilitaryzowana i była kierowana przez ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Zakazano wydawania prasy, Wyjątkami były z początku ściśle kontrolowane gazety - organy prasowe PZPR, ale nawet z nich przy tej okazji wyrzucono niepokornych dziennikarzy. Zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i kulturalnych, a także zajęcia w szkołach i na wyższych uczelniach.
Jak widać, mimo wszystko Hanna Gronkiewicz-Waltz darzy większym szacunkiem komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego, odpowiedzialnego za fatalną i niezgodną nawet z prawem PRL decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego niż prezydenta wolnej Polski Karola Nawrockiego.
