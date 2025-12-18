Okrągły Stół został wyniesiony z Pałacu Prezydenckiego i teraz ma być eksponatem dostępnym dla zwiedzających Muzeum Historii Polski. Jednak jak ustalił Onet, nie był to pomysł i decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, a ustalenia w tej sprawie trwają od lat i zapadły za prezydentury Andrzeja Dudy. Potwierdził to poseł PiS i były minister kultury Piotr Gliński. „Potwierdzam: sprawa przeniesienia Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski wpisuje się w tworzenie wystawy stałej tego muzeum od kilku lat” - zaznaczył polityk PiS.
Duże emocje opinii publicznej wywołała przekazana przez prezydenta Karola Nawrockiego informacja o tym, że Okrągły Stół nie będzie już w Pałacu Prezydenckim, tylko zostanie przeniesiony do Muzeum Historii Polski. Wielu komentatorów uznało, że to pomysł obecnego prezydenta, jednak rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski przekazał Onetowi, że ustalenia w tej sprawie trwały już od kilku lat. Teraz jednak dochodzi do realizacji tego pomysłu.
Ustalenia sprzed kilku lat
Ustalenia dotyczące przeniesienia Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski są sprzed dobrych kilku lat, jeszcze z czasów prezydentury pana Andrzeja Dudy. Teraz to się po prostu zmaterializowało. Eksponat ten będzie jednym z elementów wystawy stałej naszej instytucji. Prace nad nią przyspieszają
— zaznaczył w rozmowie z Onetem dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski.
Rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski zwracał uwagę na rangę eksponatu i jego znaczenie w historii Polski.
Okrągły Stół to szalenie istotny dla niej mebel. Symbolicznie oczywiście, bo realnie został wykorzystany tylko dwukrotnie. Myślę, że Muzeum Historii Polski to znakomite miejsce dla takiego eksponatu i znajdzie się pod opieką profesjonalnych konserwatorów
— zaznaczył Przeperski.
Otwarcie wystawy stałej w MHP
Dlaczego Okrągły Stół będzie dostępny w Muzeum Historii Polski dopiero w 2027 roku?
Na 2027 rok planowane jest bowiem otwarcie wystawy stałej Muzeum. Zajmie blisko osiem tys. metrów kwadratowych i znajdzie się na niej kilka tysięcy artefaktów z tysiąca lat historii Polski. Jej scenariusz jest gotowy od dłuższego czasu, wszystko jest precyzyjnie zaplanowane. Jej budowa obecnie trwa. Okrągły Stół na pewno nie będzie eksponowany w całości, bo byłby to zbyt duży gabaryt. Znajdzie się oczywiście w części poświęconej upadkowi reżimu komunistycznego oraz pierwocinom III RP
— wyjaśnił rzecznik.
„MHP ma pokazywać noc komunizmu”
Piotr Gliński, poseł PiS i były minister kultury potwierdził, że pomysł dotyczący przeniesienia Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski pojawił się już dawno temu.
Potwierdzam: sprawa przeniesienia Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski wpisuje się w tworzenie wystawy stałej tego muzeum od kilku lat. Tak więc p. Tusk zanim pan zabierze głos, warto znać fakty. Jak zawsze wlazł pan na grabie…
— napisał na platformie X Piotr Gliński.
MHP ma pokazywać noc komunizmu m. in. poprzez fragmenty pomnika czterech śpiących, spadający z postumentu pomnik Dzierżyńskiego i Okrągły Stół właśnie… A Prezydent Karol Nawrocki, jak zawsze, wykonał swój obowiązek. Wobec Ojczyzny
— zaznaczył były minister kultury w kolejnym wpisie.
