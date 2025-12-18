Zbigniew Ziobro znów jest w Brukseli - dowiedziała się Telewizja wPolsce24. Jak widać, były minister sprawiedliwości podróżuje swobodnie, chociaż obecna władza twierdzi, że unieważniła mu paszport. „Niech unieważnią mi akt urodzenia. Proponuję Donaldowi Tuskowi i całej tej szajce prostsze rozwiązanie – wystarczy przywrócić elementarne zasady prawa w Polsce, po pierwsze losowanie sędziów, tak jak ustawa mówi, (…) legalnych prezesów sądów i sędziów wydziałów karnych, którzy zostali odsunięci od orzekania” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro.
Zbigniew Ziobro w rozmowie z red. Jackiem Łęskim przekazał, jak proste dla władzy jest to, by sam wrócił do Polski.
Wystarczy też przywrócić legalne kierownictwo Prokuratury Krajowej i ja jestem natychmiast w kraju. Zatem nie trzeba mi unieważniać paszportu, ja po prostu przyjadę, ale bezprawiu, które się dzisiaj dzieje w Polsce, będę stawiał konsekwentnie opór i dlatego jestem w Brukseli, spotykam się z dziennikarzami, w jednym z mediów europejskich ukarze się mój wywiad
— powiedział Zbigniew Ziobro.
Były minister sprawiedliwości nie wykluczył, że święta spędzi w Brukseli.
Jestem tu, być może spędzę tu święta. Wysłucham też tych wydarzeń, które będą się dziać w Polsce w poniedziałek, chyba że prawo wróci
— zaznaczył Ziobro. W poniedziałek 22 grudnia sąd ma rozstrzygnąć, czy Zbigniew Ziobro może być aresztowany.
„Jest niemieckim pachołkiem”
Zbigniew Ziobro punktował Donalda Tuska.
Na czele polskiego rządu stoi człowiek, który jest niemieckim pachołkiem. Widać na zdjęciach jak Scholz traktował Tuska, przed Scholzem musiał się kłaniać niczym przed Buddą, albo Merz wskazywał mu, jakim wagonem ma jechać. Na pewno pachołek niemiecki się cieszy i Tusk cieszy się, bo on tu przyjechał jako namiestnik interesów von der Leyen, agendy, którą ma tu krok po kroku wprowadzać w życie tak, aby Polacy nie zorientowali się, że mogą stracić niepodległość
— podkreślił poseł PiS.
