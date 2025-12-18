Jacek Kurski, były prezes TVP, niedawno przedstawił na platformie X swoją analizę sytuacji w PiS, która była krytyczna wobec byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Dziś europoseł PiS Waldemar Buda poinformował o rozpoczęciu inicjatywy zmierzającej do usunięcia Kurskiego z PiS-u. Były prezes TVP odpowiedział na to uderzenie ze strony Budy.
W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usuniecie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości
— napisał na platformie X Waldemar Buda, europoseł PiS.
Riposta Kurskiego
W odpowiedzi Kurski nawiązał do sytuacji europosła Budy, który miał nie płacić składek na partię.
Waldek, najpierw opłać składki, a potem bierz się za wyrzucanie z Prawa i Sprawiedliwości
— ripostował Jacek Kurski, były prezes TVP.
