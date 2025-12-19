W ocenie posła PiS Jarosława Sellina politycy koalicji rządzącej wykorzystują każdą okazję, aby uderzać w prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo jaskrawym przykładem jest tu tzw. ustawa łańcuchowa, którą zawetował. „To nie są miłośnicy psów, tylko to są ludzie, którzy temat ważny, dla mnie bardzo ważny, bo ja kocham zwierzęta, chcą używać instrumentalnie, politycznie, przeciwko prezydentowi” - powiedział w Telewizji wPolsce24 były wiceminister kultury. Dodał, że ich prawdziwe intencje pokaże chęć przyjęcia o wiele lepszych dla zwierząt rozwiązań prezydenckich.
Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało 246 posłów, w tym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Goszczący w studiu Telewizji wPolsc24 poseł Jarosław Sellin także wsparł weto prezydenta, choć wcześnie zagłosował za przyjęciem tzw. ustawy łańcuchowej. …
