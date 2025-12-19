Spada poparcie dla rządu koalicji 13 grudnia. Według sondażu CBOS 42 proc. ankietowanych zadeklarowało się jako jego przeciwnicy. Większość ankietowanych źle ocenia także pracę gabinetu Donalda Tuska, to już 52 proc. Jeszcze gorzej wyglądają notowania samego Tuska, bo aż 54 proc. respondentów jest niezadowolonych z tego, że stoi on na czele rządu. Badanie pokazuje, że rośnie odsetek tych, którzy zmieniają zdanie na jego temat, z obojętnej na negatywną.
W badaniu poparcie dla rządu wyraziło 33 proc. ankietowanych (spadek o 1 pkt. proc.), 42 proc. było mu przeciwnych (wzrost o 1 pkt proc.), 23 proc. wyraziło obojętność, a 2 proc. badanych odparło, że „trudno powiedzieć”.
Według sondażu obecny rząd popierają przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.) oraz Lewicy (72 proc.), a sprzeciw wyrażają najczęściej zwolennicy ugrupowań opozycyjnych - Konfederacji Korony Polskiej (84 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (80 proc.) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (77 proc.).
CZYTAJ TAKŻE: Ten wynik nie pozostawia wątpliwości! Prezydent liderem rankingu zaufania wśród polityków. SPRAWDŹ, komu ufają Polacy
Ocena pracy rządu
Jeśli chodzi o ocenę działań rządu, pozytywnie wyraziło się o niej 37 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.), negatywnie – 52 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). 11 proc. ankietowanych odpowiedziało „trudno powiedzieć”.
Według 36 proc. respondentów polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 3 pkt. proc.); przeciwnego zdania jest 52 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.), a 12 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.
Pytanie o gabinet i samego Tuska
Ankietowani pytani byli również, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Twierdząco odpowiedziało 36 proc. badanych (bez zmian); przecząco - 54 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), 10 proc. wybrało odpowiedź - „trudno powiedzieć”.
W grudniu notowania rządu uległy nieznacznemu pogorszeniu. Największy spadek ocen funkcjonowania rządu dotyczył sfery gospodarczej. Pozostałe zmiany notowań rządu utrzymywały się w granicach 1–2 punktów procentowych
— podkreślono w komentarzu do badania. Warto jednak zauważyć - dodano - „że notowania rządu po dwóch latach działalności utrzymują się na stabilnym poziomie”.
Rząd stracił tylko niewielki odsetek swoich zwolenników, zaś jego obecne poparcie nieco przewyższa wynik wyborczy Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych 2023 roku
— czytamy w ocenie CBOS.
Badanie zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 r. na próbie liczącej 948 osoby (w tym: 62,0 proc. metodą CAPI, 24,8 proc. – CATI i 13,2 proc. – CAWI).
CZYTAJ TAKŻE: Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń! Polacy zdecydowanie lepiej oceniają prezydenta niż Sejm i Senat. Fatalny sondaż dla koalicji Tuska
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748605-cbos-w-grudniu-notowania-rzadu-ulegly-dalszemu-pogorszeniu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.