„Od ponad miesiąca w sejmowej zamrażarce leży prezydencka propozycja realnego obniżenia rachunków za energię […] Mam nadzieję, że tym razem zamiast ogłaszać sukcesy, wspólnie zajmiemy się rozwiązaniami, które naprawdę obniżą rachunki Polaków” - napisał prezydencki minister Paweł Szefernaker na portalu X.
Od nowego roku w Polaków uderzą podwyżki cen za energię elektryczną. Już teraz płacimy najwięcej w całej UE, ale możemy jeszcze wyśrubować ten niechlubny rekord.
Do sprawy odniósł się szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker. Minister opublikował post na portalu X, do którego załączył grafikę.
Od ponad miesiąca w sejmowej zamrażarce leży prezydencka propozycja realnego obniżenia rachunków za energię. Wczoraj minister Motyka triumfalnie ogłosił, że cena energii w rachunku spadnie o 5 zł za MWh. Zapomniał jednak dodać, że jednocześnie wzrosną pozostałe składniki - tak, że finalnie rachunek będzie wyższy, a nie niższy
— poinformował.
Szefernaker zaprosił ministrów
Szefernaker przekazał, że wystosował zaproszenia do poszczególnych polityków, z którymi ma zamiar porozmawiać o prezydenckim projekcie ustawy.
Na grafice widać jasno, o ile rachunki mogłyby spaść, gdyby rząd zdecydował się przyjąć propozycję Prezydenta, zamiast ograniczać się do PR-owych komunikatów. Dlatego zaprosiłem na jutro minister Paulinę Hennig-Kloskę, ministra Motykę, prezesa URE Renatę Mroczek, a także przedstawicieli przemysłu, branży energetycznej i organizacji społecznych na otwartą, merytoryczną dyskusję
— kontynuował minister.
Mam nadzieję, że tym razem zamiast ogłaszać sukcesy, wspólnie zajmiemy się rozwiązaniami, które naprawdę obniżą rachunki Polaków
— dodał.
