WIDEO

Ktoś w to uwierzy? Tusk zrzuca całą winę na prezydenta: "Od pierwszych dni starałem się znaleźć jakieś wyjście, łagodzić tę sytuację"

  • Polityka
  • opublikowano:
Tusk zrzuca całą winę na prezydenta / autor: PAP/EPA
Tusk zrzuca całą winę na prezydenta / autor: PAP/EPA

Jak wyglądają relacje Pałacu Prezydenckiego z Kancelarią Premiera? Donald Tusk postanowił przedstawić się jako gołąbek pokoju! „Od pierwszych dni starałem się znaleźć jakieś wyjście, łagodzić tę sytuację” – przekonywał w Brukseli.

Premier Donald Tusk aktualnie przebywa w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej. W rozmowie z dziennikarzami postanowił opowiedzieć swoją wersję stosunków z obozem prezydenta Nawrockiego. Całą winę za brak odpowiednich relacji zrzucił na drugą stronę.

Mam wielką prośbę do obiektywnych i neutralnych mediów, komentatorów: nie mówcie, że jest jakiś spór między Tuskiem a Nawrockim. Tu nie chodzi o spór między mną a prezydent Nawrockim, a to, że od pierwszych dni starałem się znaleźć jakieś wyjście, łagodzić tę sytuację ale od pierwszych dni mamy do czynienia z nadużywaniem władzy przez prezydenta i jego ludzi

– powiedział.

„Gwałcenie konstytucji”

Następnie, odnosząc się do sprawy szczytu G20, znów zaatakował prezydenta.

Nie pozwolę na to, by ze względu na wybujałe ambicje, albo chęć dokuczania nam, albo z innych powodów, Pałac Prezydencki gwałcił konstytucję. Ale nie będę robił niczego, co by naraziło Polskę na straty

– stwierdził Tusk.

X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych