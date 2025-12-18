Jak wyglądają relacje Pałacu Prezydenckiego z Kancelarią Premiera? Donald Tusk postanowił przedstawić się jako gołąbek pokoju! „Od pierwszych dni starałem się znaleźć jakieś wyjście, łagodzić tę sytuację” – przekonywał w Brukseli.
Premier Donald Tusk aktualnie przebywa w Brukseli na posiedzeniu Rady Europejskiej. W rozmowie z dziennikarzami postanowił opowiedzieć swoją wersję stosunków z obozem prezydenta Nawrockiego. Całą winę za brak odpowiednich relacji zrzucił na drugą stronę.
Mam wielką prośbę do obiektywnych i neutralnych mediów, komentatorów: nie mówcie, że jest jakiś spór między Tuskiem a Nawrockim. Tu nie chodzi o spór między mną a prezydent Nawrockim, a to, że od pierwszych dni starałem się znaleźć jakieś wyjście, łagodzić tę sytuację ale od pierwszych dni mamy do czynienia z nadużywaniem władzy przez prezydenta i jego ludzi
– powiedział.
„Gwałcenie konstytucji”
Następnie, odnosząc się do sprawy szczytu G20, znów zaatakował prezydenta.
Nie pozwolę na to, by ze względu na wybujałe ambicje, albo chęć dokuczania nam, albo z innych powodów, Pałac Prezydencki gwałcił konstytucję. Ale nie będę robił niczego, co by naraziło Polskę na straty
– stwierdził Tusk.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748601-ktos-w-to-uwierzy-tusk-zrzuca-wine-na-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.