Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski. Symbol, który pokazuje, że rozliczenie Polski z komunizmem było raczej „fasadowe”, stał dotychczas w Pałacu Prezydenckim. Decyzja głowy państwa wywołała liczne komentarze.
Od roku 2027 Okrągły Stół jako eksponat historyczny będą mogli podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski - podkreślił prezydent.
Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły się odbywać debaty. Natomiast w najważniejszym gmachu w RP, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości
— powiedział Karol Nawrocki podczas gdy za jego plecami pracownicy Pałacu Prezydenckiego demontowali Okrągły Stół - symbol najnowszej historii Polski, który po dziś dzień wywołuje spory między tą częścią Polaków, dla której jednoznacznie oznacza przejście od dyktatury komunistycznej do demokracji a tą, która uważa, że porozumienie opozycji demokratycznej z władzami PRL nie było do końca uczciwe.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki w Pałacu Prezydenckim: Oddajemy Okrągły Stół historii. Dziś skończył się w Polsce postkomunizm
„Przywiązali się łańcuchem do Okrągłego Stołu”
W sieci pojawia się wiele komentarzy na temat decyzji prezydenta. Warto zwrócić uwagę, że po demontażu Okrągłego Stołu - namnożyło się zarówno w koalicji 13 grudnia, jak i w lewicowo-liberalnych mediach miłośników… śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jednym z przykładów jest Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN24.
I na tym właśnie polega problem tego środowiska i dramat systemu postkomunistycznego. Dla Lecha i Jarosława Kaczyńskich okrągły stół miał być środkiem do celu, jakim była wolna Polska. Zagrywką taktyczną, która miała umożliwić odsunięcie komunistów od władzy, by w następnym kroku usunąć wszelkie relikty PRL z życia politycznego. Mowili o tym wielokrotnie. Tymczasem - parafrazując marszałka Czarzastego - wyście się z komunistami dogadali. A teraz fetyszyzujecie symbolizujący to mebel
— odpowiedział wszystkim nowym zwolennikom śp. prezydenta Kaczyńskiego poseł Radosław Fogiel.
Sami przywiązali się łańcuchem do okrągłego stołu. W interesie postkomuny, układów i układzików przedłużali trwanie zgniłego kompromisu. Teraz płaczą, że relikt słusznie minionych czasów wyjeżdża do muzeum. Szkoda, że grubej kreski też nie można tam odesłać
— odpowiedział europoseł Tobiasz Bocheński.
Tylko symbol, ale jego miejsce jest na śmietniku historii
— ocenił poseł Edward Siarka.
No i po Okrągłym Stole! 😎 Prezydent zarządził demontaż! Karol Nawrocki: „Dziś w Polsce skończył się postkomunizm”! „Wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim” 🇵🇱 To teraz pora na byłych funkcjonariuszy służb PRL. Zwłaszcza na pasjonatów z ORMO i SB
— napisała na Facebooku Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl.
Symboliczna zmiana w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Karol Nawrocki: „Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół , Pałac nie jest miejscem, w którym powinien stać. Oddajemy go historii - Muzeum Historii Polski. (…) Dziś, drodzy Państwo skończył się w Polsce postkomunizm”
— napisała Żaklina Skowrońska, współpracownica Pary Prezydenckiej i była dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Dosłownie wczoraj rozmawiałem o tym, że czekam na wyprowadzenie Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego, gdzie stał za szkłem i zajmował znaczną część przestrzeni, przez którą musiał przejść każdy gość Kancelarii Prezydenta. No i proszę. Stół rozłożony i wyprowadzony. Pięknie
— skomentował mec. Jerzy Kwaśniewski.
Okrągły Stół. Prezydent Nawrocki nakazał wynieść z Pałacu mebel, przy którym „Solidarność” zawarła haniebny układ z komunistycznymi zbrodniarzami, gwarantujący tym zbrodniarzom bezkarność oraz wielkie wpływy polityczne i gospodarcze. Okrągły Stół znajdzie się w muzeum
— podkreślił Jacek Piekara.
Okrągły Stół był symbolem wprowadzenia POSTKOMUNIZMU i zdrady interesów Polski po 1989. Jego symboliczny demontaż przez Prezydenta Nawrockiego to koniec pewnej epoki KŁAMSTWA i potwierdzenie, że III RP jest na etapie zasłużonego EPILOGU. Niech Salon wyje. Czekamy na IV RP
— napisał Max Hubner.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ NEWS. Prezydent Nawrocki nakazał demontaż Okrągłego Stołu! Symbol transformacji ustrojowej znika z Pałacu Prezydenckiego
X/wPolityce.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748600-burza-w-sieci-ws-okraglego-stolu-niech-salon-wyje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.