TSUE uderzyło w Polskę orzeczeniem, iż Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezawisłości. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do wyroku i stwierdził, że to „obliguje nas do zmian tego co dzieje się w polskim trybunale. Jesteśmy na to przygotowani”. Wypowiedź Żurka spotkała się z reakcją na portalu X.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zabrał głos ws. dzisiejszego wyroku TSUE. Według europejskiego organu Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie jest niezawisły…
Trybunał Europejski powiedział, że Polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów bezstronnego, niezawisłego sądu konstytucyjnego, a to przecież najważniejszy organ w naszym państwie. Trybunał zarzucił, że trzech sędziów jest wybranych nieprawidłowo. Także wskazał, że pełniący obowiązki prezesa trybunału został wybrany w sposób wadliwy. To skutkuje tym, że organ ten działa nieprawidłowo. Taki wyrok obliguje nas do zmian tego co dzieje się w polskim trybunale. Jesteśmy na to przygotowani
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Żurek wiedział wcześniej?
Wypowiedź Żurka spotkała się z reakcją na portalu X.
Panie były sędzio Waldemarze Żurku. Czy jeśli TSUE nałoży na pana mandat karny za uszkodzenie maszyny do sprzątania podłóg w sądzie – to pan ten mandat zapłaci? Bo ma do tego dokładnie taką samą kompetencję jak do oceny sądów konstytucyjnych państw członkowskich UE. Jako były sędzia powinien pan to wiedzieć
— skomentował poseł PiS Paweł Jabłoński.
Panie Ministrze, czy Pan wiedział jakie orzeczenie zapadnie i nagrał ten film wcześniej? Nagranie, montaż, publikacja przebiegła wręcz błyskawicznie
— dopytał mec. Bartosz Lewandowski.
Dostali podkładkę. Teraz się zacznie
— stwierdził dziennikarz portalu wPolityce.pl oraz Telewizji wPolsce24 Wojciech Biedroń.
Warto przypomnieć niedawne orzeczenie TSUE ws. małżeństw jednopłciowych oraz komentarz samego premiera Donalda Tuska. Szef rządu mówił wtedy, że trybunał nie może nic Polsce narzucić…
