Wczorajsze posiedzenie Sejmu rozgrzało opinię publiczną nie tylko ze względu na tematykę, a nawet - nie tylko ze względu na kolejną porażkę koalicji 13 grudnia. Uwagę osób, które śledziły transmisję posiedzenia Sejmu, przykuło dość nietypowe zachowanie Romana Giertycha. Dlaczego poseł KO walił dłonią w blat łaty sejmowej i czy miało to związek z faktem, że przemawiał wówczas Zbigniew Bogucki - w ostatnim czasie „ulubiony” prezydencki minister Donalda Tuska i jego kolegów?
Sejmowe ławy muszą być chyba nieco niewygodne, zwłaszcza dla wysokich czy dobrze zbudowanych parlamentarzystów. Dla niektórych niewygodne mogą być też słowa aktualnego mówcy.
Pewien dyskomfort musiał odczuwać wczoraj mecenas Roman Giertych, kiedy w Sejmie przemawiał Zbigniew Bogucki. I to pomimo, że koalicja 13 grudnia najwyraźniej chciała dyskomfort wywołać u Boguckiego, wymachując zdjęciami, które na manifestację przynieśli ze sobą wolontariusze organizacji DIOZ. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt budzi liczne kontrowersje, mimo to marszałek Włodzimierz Czarzasty nie widział niczego niewłaściwego w brylowaniu z jego przedstawicielami na scenie czy organizowania im w Sejmie wystawy zdjęć.
Co stało się z Giertychem?
Podobne zagrywki, jak wobec szefa Kancelarii Prezydenta stosowali wczoraj w Sejmie posłowie koalicji 13 grudnia wobec parlamentarzystów opozycji. Ale to nie poseł Zembaczyński wymachujący z groźną miną zdjęciem od DIOZ najbardziej przykuł uwagę. Zainteresowanie wzbudziło również zachowanie mecenasa Romana Giertycha.
Co się stało z Romanem Giertychem (drugi plan) w trakcie wystąpienia ministra Zbigniewa Boguckiego w Sejmie?
— zastanawiał się dziennikarz wPolsce24 Samuel Pereira.
Mecenas w pewnym momencie zaczął uderzać otwartą dłonią w pulpit przed sobą.
Czy da się to jakoś racjonalnie wyjaśnić? Oczywiście, wiadomo, jakie są poglądy Romana Giertycha i wiadomo, że gdyby prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Wigilia Bożego Narodzenia jest zawsze 24 grudnia, mecenas negowałby nawet takie stwierdzenie. Czy jednak tym razem, w odróżnieniu od grających na emocjach i uczuciach partyjnych kolegów, nie postanowił zagrać na czymś fizycznym, czyli drewnianym blacie? Być może innych interpretacji nie ma się tutaj co doszukiwać.
X/Joanna Jaszczuk
