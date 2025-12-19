Czy PiS zawiąże pakt z Konfederacją oraz partią Grzegorza Brauna? Takiego scenariusza nie wyklucza prof. Andrzej Nowak, który w wywiadzie dla Wirtualnej Polski podkreśla, że wiele będzie tu zależeć od samego Brauna. Tusk bowiem chce wszystkim przylepić łatkę partii faszyzujących. „To, co Grzegorz Braun uprawia z gaśnicą w ręku, premier Tusk uprawia ‘z panem Żurkiem w ręku’, ‘z panem Sikorskim w ręku’” - oświadczył prof. Nowak. Według prezydenckiego doradcy dla lidera Koalicji Obywatelskiej wymarzony scenariusz to: „Donald Tusk kontra Braun i przystawki”.
Prof. Andrzej Nowak chłodno ocenia toczące się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości spory frakcyjne i dodaje, że postawienie tylko na jedną z nich byłoby dla partii samobójstwem. Intelektualista wskazuje, że PiS może poszczycić się świeżymi kadrami, których w KO po prostu nie ma.
W PiS w ostatnich dwóch, trzech latach pojawiło się kilka nazwisk, które budzą moje największe nadzieje: ludzie o szerokich horyzontach, energii i zdolności do poprowadzenia partii. Część z nich jest dziś w kancelarii prezydenta Nawrockiego: Zbigniew Bogucki, Paweł Szefernaker. W samym PiS: Patryk Jaki - człowiek o wielkiej energii i uczciwości - oraz Tobiasz Bocheński
Proszę mi pokazać choć jednego polityka w Koalicji Obywatelskiej, który w ostatnich latach ujawnił się jako ktoś zdolny poprowadzić partię, gdyby Donald Tusk odszedł. Tam widać zaoranie talentów
— wskazuje prof. Nowak i dodaje, że obserwowane dziś spory frakcyjne wewnątrz PiS powinny skonsolidować partię, ponieważ tylko zbudowanie szerokiego obozu daje szansę na zwycięstwo w nadchodzących wyborach.
Wybór jednej z tych opcji i odcięcie drugiej jest samobójstwem PiS. (…) Jeśli dziennikarze z elementu rozgrywki robią diagnozę, to jest błąd w sztuce. Moja diagnoza jest taka: jeśli PiS odetnie jedną z orientacji, wybory przegra. Jeśli utrzyma różne nurty, ma szansę wygrać w 2027 roku.
— ocenia historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tusk z Żurkiem i Sikorskim w ręku
W opinii naukowca Donald Tusk i jego ludzie obniżają poziom debaty publicznej do prowokacji. Premier próbuje zlikwidować partię centrową, którą jest teraz PiS.
To, co Grzegorz Braun uprawia z gaśnicą w ręku, premier Tusk uprawia „z panem Żurkiem w ręku”, „z panem Sikorskim w ręku”
— oświadczył prof. Nowak, który podkreślił, że dla lidera Koalicji Obywatelskiej wymarzony scenariusz to: „Donald Tusk kontra Braun i przystawki”. Tymczasem PiS pracuje nad nowym programem, który ma dać nowe otwarcie ugrupowaniu.
PiS ma się rzekomo przyłączyć do Brauna i stać się partią faszystowską. To nieprawda. „Twardy program” oznacza wstrząśnięcie partią, pobudzenie jej do działania, do walki o wyborców, nie poprzez hasła antysemickie, tylko budowanie alternatywy wobec antydemokratycznego rządu Tuska. W PiS są też „syte misie”, działacze ugrzęźnięci w lokalnych układach. To jest nieuchronność długiego sprawowania władzy. Trzeba to przeciąć, a nie skręcać w radykalizm tożsamościowy.
— stwierdził prof. Nowak i nie zgodził się z tezą, że Braun odbiera głosy jedynie PiS-owi. Wygrana Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich stworzyła nową jakość na scenie politycznej i dlatego Tusk uderza teraz w prezydenta, a nie w prezesa PiS.
Wybór Nawrockiego uniemożliwił przejęcie władzy autorytarnej przez jednego człowieka. Stąd ogień wrogości przenosi się na Pałac Prezydencki. Dezawuowanie urzędu prezydenta jest szkodliwe dla państwa
— ocenił doradca społeczny Prezydenta RP.
Koalicja obu Konfederacji z PiS?
W ocenie prof. Nowaka Donald Tusk chce przykleić partii Grzegorza Brauna łatkę partii faszyzującej tylko po to, aby móc zdyskredytować wszystkie pozostałe ugrupowania z prawej strony sceny politycznej.
Wyjaśnijmy: ani przez moment nie mówiłem, że partia Brauna jest faszyzująca. Mówiłem o tym, że tak chce ją przedstawiać propaganda Donalda Tuska, budując scenariusz: „albo Tusk, albo faszyzm”. Koalicja to kwestia umowy programowej. Nie sądzę, by PiS zgodził się na umowę, w której punktem będzie orientacja antysemicka. Pytanie, czy Braun zaakceptuje umowę, w której nie będzie miejsca na to, co nazywam „polityką gaśnicy”
— powiedział historyk Polskiej Akademii Nauk.
Czy koalicja PiS-u z Konfederacją Korony Polskie Grzegorza Brauna jest niemożliwa?.
Nie, oczywiście, że nie wykluczam. Co będzie za dwa lata, nie wiem. (…) Nie sympatyzuję z programem Brauna, ale jeśli miliony Polaków chcą jego reprezentacji, nie wolno tych głosów delegitymizować. Trzeba rozmawiać i próbować wynegocjować kompromis: zachować to, co dobre dla Polski, eliminować to, co złe
— uważa prof. Andrzej Nowak, który podkreśla, że wiele zależy tu od Grzegorza Brauna.
Jeśli będzie prezentował program nie do pogodzenia z elementarnymi zasadami przyzwoitości i interesu państwa polskiego, będzie to niemożliwe. Ale nie zakładam, by tak musiało być. Reszta to już gra partyjna
— podsumował prof. Nowak dodając wcześniej, że patronem „platformy współpracy” partii z prawej strony sceny politycznej mógłby być prezydent Karol Nawrocki. Dodał jednak, że w tej materii powiada się nie, jako prezydencki doradca, ale jako polski obywatel.
