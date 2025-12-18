WIDEO

Usunięcie Okrągłego Stołu jest jasnym sygnałem. Leśkiewicz: "Prezydent Nawrocki nie godzi się na postkomunistyczne elity"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki nakazał demontaż i usunięcie Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Na zdjęciu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz komentujący sprawę / autor: PAP/Albert Zawada
Prezydent Karol Nawrocki nakazał demontaż i usunięcie Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Na zdjęciu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz komentujący sprawę / autor: PAP/Albert Zawada

Przeniesienie Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski zamyka okres traktowania Okrągłego Stołu jako symbolu zakończenia w Polsce komunizmu” - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zabrał głos ws. demontażu Okrągłego Stołu.

To symboliczne wydarzenie, zamykające okres traktowania Okrągłego Stołu, jako symbolu nowego otwarcia w Polsce po upadku komunizmy. Dobrze wiemy, że obrady Okrągłego Stołu wcale nie doprowadziły do tego, że Polska stała się z dnia na dzień państwem demokratycznym. Ten okres trwał bardzo długo. Postkomuniści, którzy siedzieli przy tym stole jako komuniści odnaleźli się bardzo dobrze w nowej rzeczywistości. W życiu publicznym, politycznym i społecznym

— powiedział.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki w Pałacu Prezydenckim: Oddajemy Okrągły Stół historii. Dziś skończył się w Polsce postkomunizm

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych