„Przeniesienie Okrągłego Stołu do Muzeum Historii Polski zamyka okres traktowania Okrągłego Stołu jako symbolu zakończenia w Polsce komunizmu” - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zabrał głos ws. demontażu Okrągłego Stołu.
To symboliczne wydarzenie, zamykające okres traktowania Okrągłego Stołu, jako symbolu nowego otwarcia w Polsce po upadku komunizmy. Dobrze wiemy, że obrady Okrągłego Stołu wcale nie doprowadziły do tego, że Polska stała się z dnia na dzień państwem demokratycznym. Ten okres trwał bardzo długo. Postkomuniści, którzy siedzieli przy tym stole jako komuniści odnaleźli się bardzo dobrze w nowej rzeczywistości. W życiu publicznym, politycznym i społecznym
— powiedział.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748593-leskiewicz-prezydent-mowi-nie-postkomunistycznym-elitom