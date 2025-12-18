WIDEO

Protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Politycy PiS w sercu wydarzeń: "Bitwa na ulicach"; "Poszły w ruch gaz i woda"

Ursula von der Leyen w Brukseli / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Ursula von der Leyen w Brukseli / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

W Brukseli tysiące rolników z całej Europy protestują przeciwko umowie UE-Mercosur. „Poszły w ruch gaz i woda” - napisał na portalu X Maciej Wąsik, europoseł PiS, załączając nagranie. Protest odbywa się w tym miejscu i czasie zupełnie nieprzypadkowo. W stolicy Belgii trwa bowiem szczyt przywódców UE, na którym jednym z głównych tematów ma być wspomniane - skrajnie niekorzystne dla europejskiego rolnictwa - porozumienie z Ameryką Łacińską.

Organizatorem manifestacji, w której uczestniczą także polscy rolnicy, jest Copa-Cogeca – największa europejska organizacja zrzeszająca związki rolników i spółdzielnie. Jak wynika z relacji w mediach społecznościowych, do Brukseli zjechało 10 tys. rolników z 27 państw.

CZYTAJ TAKŻE: Wielka manifestacja rolników w Brukseli! 10 tys. osób protestuje przeciwko umowie z Mercosur! Doszło do pierwszych starć z policją

Poszły w ruch gaz i woda”

W sercu wydarzeń są m.in. europosłowie PiS. Z zamieszczonych przez nich nagrań wynika, że przeciwko protestującym służby użyły gazu i armatek wodnych.

Gorąco w Brukseli. Rolnicy protestują przeciwko umowie Mercosur. Poszły w ruch gaz i woda. Nikt nie chce wysłuchać głosu rolników

— napisał Maciej Wąsik.

Bitwa o MERCOSUR na ulicach Brukseli

— napisał Jacek Saryusz-Wolski, retweetując wpis francuskiego dziennikarza.

Z kolei europoseł Waldemar Buda opublikował apel Tomasza Ognistego, wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.

Robi się gorąco w Brukseli, to być albo nie być dla polskiego rolnictwa

— czytamy.

Ognisty, którego organizacja uczestniczy w proteście, mówi:

Proszę nagrać, jak policja przyjmuje tutaj rolników. Gazem, armatkami. Górnicy, przyłączcie się do nas. Trzeba pogonić to zielone szaleństwo, które tutaj się dzieje.

