W Brukseli tysiące rolników z całej Europy protestują przeciwko umowie UE-Mercosur. „Poszły w ruch gaz i woda” - napisał na portalu X Maciej Wąsik, europoseł PiS, załączając nagranie. Protest odbywa się w tym miejscu i czasie zupełnie nieprzypadkowo. W stolicy Belgii trwa bowiem szczyt przywódców UE, na którym jednym z głównych tematów ma być wspomniane - skrajnie niekorzystne dla europejskiego rolnictwa - porozumienie z Ameryką Łacińską.
Organizatorem manifestacji, w której uczestniczą także polscy rolnicy, jest Copa-Cogeca – największa europejska organizacja zrzeszająca związki rolników i spółdzielnie. Jak wynika z relacji w mediach społecznościowych, do Brukseli zjechało 10 tys. rolników z 27 państw.
„Poszły w ruch gaz i woda”
W sercu wydarzeń są m.in. europosłowie PiS. Z zamieszczonych przez nich nagrań wynika, że przeciwko protestującym służby użyły gazu i armatek wodnych.
Gorąco w Brukseli. Rolnicy protestują przeciwko umowie Mercosur. Poszły w ruch gaz i woda. Nikt nie chce wysłuchać głosu rolników
— napisał Maciej Wąsik.
Bitwa o MERCOSUR na ulicach Brukseli
— napisał Jacek Saryusz-Wolski, retweetując wpis francuskiego dziennikarza.
Z kolei europoseł Waldemar Buda opublikował apel Tomasza Ognistego, wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Robi się gorąco w Brukseli, to być albo nie być dla polskiego rolnictwa
— czytamy.
Ognisty, którego organizacja uczestniczy w proteście, mówi:
Proszę nagrać, jak policja przyjmuje tutaj rolników. Gazem, armatkami. Górnicy, przyłączcie się do nas. Trzeba pogonić to zielone szaleństwo, które tutaj się dzieje.
