„Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć, jest muzeum, oddajemy Okrągły Stół historii. Od roku 2027 będą go mogli jako eksponat historyczny podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły się odbywać debaty. Natomiast w najważniejszym gmachu w RP, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gdzie trwa demontaż Okrągłego Stołu.
Jak wskazał prezydent Karol Nawrocki, „przy Okrągłym Stole, który jest wynoszony z Pałacu Prezydenckiego, 36 lat temu siedziały różne osoby reprezentujące różne interesy”.
Jedni za sprawą siedzenia przy Okrągłym Stole chcieli przenieść komunistyczne, polityczne, partyjne czy finansowe wpływy w Polskę, która była w czasie transformacji i miała być Polską suwerenną, niepodległą i demokratyczną, a ci, którzy siadali po jednej stronie Okrągłego Stołu, chcieli sprawić, aby Polska po roku 1989 była hybrydą – z jednej strony demokracja, z drugiej strony systemy układu komunistycznego
— mówił Karol Nawrocki.
Drudzy siadali z dobrymi intencjami, aby na Okrągły Stół patrzeć jak na punkt strategiczny, taktyczny moment w drodze do tego, aby Polska w istocie w krótkim czasie miała niezależne, w pełni wolne wybory i by była państwem suwerennym i niepodległym odciętym od systemu komunistycznego. A więc byli tacy, którzy siadali przy Okrągłym Stole, patrząc na to, jak na moment strategiczny i taktyczny
— wyjaśnił prezydent.
„Oddajemy okrągły stół historii”
Karol Nawrocki zwrócił uwagę na fakt, że „byli też tacy, którzy wprawdzie przed 1989 rokiem byli przez system komunistyczny represjonowani”.
Byli ofiarami systemu komunistycznego, ale niejako w efekcie tych negocjacji pojawił się syndrom sztokholmski, w którym wybaczono wszystkie zbrodnie systemu komunistycznego i nadal wspierano tych w wymiarze symbolicznym, partyjnym, politycznym, którzy mordowali Polaków, a jesteśmy w czasie grudnia, wprowadzenia stanu wojennego
— powiedział prezydent.
Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym nadal powinien stać Okrągły Stół. Miejscem, w którym Okrągły Stół powinien się znaleźć, jest muzeum, mówimy o historii, oddajemy Okrągły Stół historii. Od roku 2027 będą go mogli jako eksponat historyczny podziwiać zwiedzający Muzeum Historii Polski. Wokół Okrągłego Stołu nadal będą mogły się odbywać debaty. Natomiast w najważniejszym gmachu w RP, w Pałacu Prezydenckim, Okrągły Stół nie powinien być symbolem, który będzie opowiadał o naszej przyszłości
— podkreślił Karol Nawrocki.
„Dziś skończył się w Polsce postkomunizm”
Jak mówił Karol Nawrocki, „w XXI wieku młodzi Polacy, ci urodzeni w latach 90., w latach 2000, ale też moje pokolenie Polaków, nie musi iść na żadne układy z byłymi dyktatorami, komunistami czy z postkomunistami”.
My nie chcemy w Polsce XXI wieku ani nie potrzebujemy, myśląc o naszej przyszłości, o naszym sukcesie ekonomicznym, o naszym sukcesie gospodarczym, o rozwoju naszych technologii, nie musimy wsłuchiwać się w głos nie tylko dyktatury czasów komunistycznych i w głos tych, którzy mordowali, ale także nie możemy kolejnych pokoleń Polaków infekować przaśnością systemu komunistycznego
— podkreślił prezydent.
Dziś wolną, niepodległą, suwerenną, ambitną Polskę stać na dużo więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Okrągłego Stołu ani nie można zapomnieć, bo jest to ważny element dyskusji historycznej, nim pozostanie, ale nie można go także idealizować, oddając mu hołd w Pałacu Prezydenckim
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Wskazał, że „jedna z aktorek teatralnych i filmowych w roku 1989 z entuzjazmem, z dumą powiedziała w programie telewizyjnym, że dziś skończył się w Polsce komunizm”.
Te słowa były wypowiedziane przedwcześnie. Jak wiemy, komunistyczni bohaterowie i komunistyczne elity po roku 1989, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, odgrywali ważną rolę. Ja trawestując słowa tej aktorki z roku 1989, chciałbym z dumą powiedzieć i mam nadzieję, że nieprzedwcześnie – dziś skończył się w Polsce postkomunizm. Niech żyje wolna Polska
— dodał prezydent.
