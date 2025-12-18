„Prezydent Nawrocki jako prezes IPN, czy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej pokazywał, że był przeciwny komunie. Dokonywał rozbiórek pomników komunistycznych, symboli rosyjskiej propagandy. Dziś, jako prezydent kończy to dzieło” - powiedział minister Adam Andruszkiewicz w rozmowie z Rafałem Jarząbkiem na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego.
Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Andruszkiewicz został zapytany o demontaż Okrągłego Stołu.
Pan prezydent niebawem ogłosi swoją decyzję. Nie da się ukryć, że Okrągły Stół opuszcza Pałac Prezydencki. Jest to niezwykle ważna decyzja prezydenta. Stół jest symbolem zgniłego porozumienia z komuną, którego pan prezydent nie akceptował. Prezydent pokazuje, że chce dokończyć dzieła dekomunizacji
— odpowiedział minister w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Co się stanie z Okrągłym Stołem?
Będzie to ogłoszone niebawem. Okrągły Stół stoi na wejściu do Pałacu Prezydenckiego przy biurze przepustek. Uważamy, że to nie jest odpowiednie miejsce, żeby był mocnym symbolem. Komuna to był system, który tłamsił Polaków, należało z nią zerwać, a nie się dogadywać
— wyjaśnił Andruszkiewicz.
Zerwanie z komunizmem
Czy prezydent będzie stać na straży tego, żeby raz na zawsze pożegnać się z tamtym ustrojem?
Jak najbardziej. Prezydent Nawrocki jako prezes IPN, czy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej pokazywał, że był przeciwny komunie. Dokonywał rozbiórek pomników komunistycznych, symboli rosyjskiej propagandy. Dziś, jako prezydent kończy to dzieło. Nie ma zmiany podejścia. Umacnia przekonanie Polaków do wolności, że komuna to system, z którego trzeba zrezygnować i zerwać więzy, które nas łączą
— odpowiedział minister.
Jak Pałac Prezydencki odczytuje powołania, na przykład Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu?
To decyzja Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska, że postkomuniści zostają marszałkami. Zostają szefami kancelarii Sejmu. Jesteśmy przeciwni, ale nie mamy wpływu na te decyzje. Tam gdzie możemy działać, to działamy
— wyjaśnił minister.
