Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego z Pałacu Prezydenckiego znika Okrągły Stół. Jak podkreśliła głowa państwa, „wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać dziś na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim” - powiedział prezydent w oświadczeniu wygłoszonym podczas demontażu.
Relikt przeszłości znika z Pałacu prezydenckiego. Okrągły Stół był symbolem transformacji ustrojowej, która dokonała się w Polsce w latach 90-tych. Pertraktowali przy nim komuniści z przedstawicielami „Solidarności”.
Decyzja prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki nakazał jego demontaż. Swoją decyzję uzasadnił w oświadczeniu dla mediów.
Niezależnie od tego, jak oceniamy Okrągły Stół, to z całą pewnością Pałac Prezydencki nie jest miejscem, w którym powinien on stać. Oddajemy go historii. Od 2027 będą mogli podziwiać go odwiedzający Muzeum Historii Polski. (…) Dziś wolną, suwerenną, niepodległą Polskę stać na więcej niż idealizowanie Okrągłego Stołu. Trzeba o nim pamiętać, ale nie oddawać mu hołd w Pałacu Prezydenckim. Dziś skończył się w Polsce postkomunizm.
— powiedział prezydent.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki w Pałacu Prezydenckim: Oddajemy Okrągły Stół historii. Dziś skończył się w Polsce postkomunizm
Andruszkiewicz dla wPolsce24
Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Andruszkiewicz został zapytany o demontaż Okrągłego Stołu.
Pan prezydent niebawem ogłosi swoją decyzję. Nie da się ukryć, że Okrągły Stół opuszcza Pałac Prezydencki. Jest to niezwykle ważna decyzja prezydenta. Stół jest symbolem zgniłego porozumienia z komuną, którego pan prezydent nie akceptował. Prezydent pokazuje, że chce dokończyć dzieła dekomunizacji
— odpowiedział minister w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Co się stanie z Okrągłym Stołem?
Będzie to ogłoszone niebawem. Okrągły Stół stoi na wejściu do Pałacu Prezydenckiego przy biurze przepustek. Uważamy, że to nie jest odpowiednie miejsce, żeby był mocnym symbolem. Komuna to był system, który tłamsił Polaków, należało z nią zerwać, a nie się dogadywać
— wyjaśnił Andruszkiewicz.
Czy prezydent będzie stać na straży tego, żeby raz na zawsze pożegnać się z tamtym ustrojem?
Jak najbardziej. Prezydent Nawrocki jako prezes IPN, czy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej pokazywał, że był przeciwny komunie. Dokonywał rozbiórek pomników komunistycznych, symboli rosyjskiej propagandy. Dziś, jako prezydent kończy to dzieło. Nie ma zmiany podejścia. Umacnia przekonanie Polaków do wolności, że komuna to system, z którego trzeba zrezygnować i zerwać więzy, które nas łączą
— odpowiedział minister.
Jak Pałac Prezydencki odczytuje powołania, na przykład Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu?
To decyzja Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska, że postkomuniści zostają marszałkami. Zostają szefami kancelarii Sejmu. Jesteśmy przeciwni, ale nie mamy wpływu na te decyzje. Tam gdzie możemy działać, to działamy
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki: Ci, którzy dzisiaj chcą nas uczyć demokracji, nazywali Jaruzelskiego „człowiekiem honoru”. Tak nie wygląda wolność
— Marzena Nykiel: Czerwoni wrócili w przebraniu „demokracji walczącej” Tuska! Kto jest po której stronie i co wynika z „Traktatu o gnidach”?
wPolsce24/ wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748585-nasz-news-okragly-stol-znika-z-palacu-prezydenckiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.