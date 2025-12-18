Prezydent Nawrocki spotkał się z Sekretarzem Generalnym NATO. Mark Rutte: "Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem NATO"

Karol Nawrocki i Mark Rutte w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Ruttego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tematami rozmowy były m.in. bezpieczeństwo i sytuacja na Ukrainie.

Jak podała kancelaria prezydenta po spotkaniu, rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, działań podejmowanych przez Polskę oraz NATO na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa – podnoszenia wydatków na obronność przez kraje członkowskie Sojuszu do 5 proc. PKB zgodnie z ustaleniami poczynionymi na szczycie NATO w Hadze, obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO, współpracy w ramach różnych misji np. Baltic Sentry czy Eastern Sentry oraz rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Polska cenionym sojusznikiem”

Mark Rutte przebywa w Polsce z jednodniową wizytą. Po spotkaniu z prezydentem Nawrockim szef NATO zamieścił wpis na platformie X.

Wspaniale jest być w Warszawie i spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem NATO, wnoszącym istotny wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo, dającym przykład w zakresie wydatków na obronność i będącym zagorzałym zwolennikiem Ukrainy

— napisał Mark Rutte.

Na wpis odpowiedział prezydent Nawrocki.

Dziękuję Sekretarzu Generalny NATO Marku Rutte za wspaniałe spotkanie!

— podkreślił Karol Nawrocki.

Jak ocenił wczoraj szef BPM Marcin Przydacz:

Wizyta Marka Ruttego w Polsce to jasny sygnał zainteresowania Sekretarza Generalnego bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO.

Rutte odwiedzi żołnierzy NATO

Rutte odwiedzi także Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO; spotka się tam z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej – gospodarza natowskiej grupy – w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey.

W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Jutro Prezydent RP spotka się w Warszawie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

KPRPPAP/X/Natalia Wierzbicka

