Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Ruttego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tematami rozmowy były m.in. bezpieczeństwo i sytuacja na Ukrainie.
Jak podała kancelaria prezydenta po spotkaniu, rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, działań podejmowanych przez Polskę oraz NATO na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa – podnoszenia wydatków na obronność przez kraje członkowskie Sojuszu do 5 proc. PKB zgodnie z ustaleniami poczynionymi na szczycie NATO w Hadze, obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance NATO, współpracy w ramach różnych misji np. Baltic Sentry czy Eastern Sentry oraz rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.
„Polska cenionym sojusznikiem”
Mark Rutte przebywa w Polsce z jednodniową wizytą. Po spotkaniu z prezydentem Nawrockim szef NATO zamieścił wpis na platformie X.
Wspaniale jest być w Warszawie i spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. Polska jest bardzo cenionym sojusznikiem NATO, wnoszącym istotny wkład w nasze wspólne bezpieczeństwo, dającym przykład w zakresie wydatków na obronność i będącym zagorzałym zwolennikiem Ukrainy
— napisał Mark Rutte.
Na wpis odpowiedział prezydent Nawrocki.
Dziękuję Sekretarzu Generalny NATO Marku Rutte za wspaniałe spotkanie!
— podkreślił Karol Nawrocki.
Jak ocenił wczoraj szef BPM Marcin Przydacz:
Wizyta Marka Ruttego w Polsce to jasny sygnał zainteresowania Sekretarza Generalnego bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO.
Rutte odwiedzi żołnierzy NATO
Rutte odwiedzi także Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO; spotka się tam z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej – gospodarza natowskiej grupy – w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey.
W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.
Jutro Prezydent RP spotka się w Warszawie z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
KPRPPAP/X/Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748584-prezydent-przyjal-szefa-nato-polska-cenionym-sojusznikiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.