Na wniosek Pawła Kowala, szefa sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, politolog Anna Siewierska (do 2023 r. Siewierska-Chmaj) została wybrana na doradcę tej komisji. Jej wypowiedziom przyjrzał się poseł PiS, były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. „Na miesiąc przed wyborami (!) twierdziła z pełną powagą, że PiS nie uzna wyniku, że Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność, a potem będzie bunt, zamieszki i drugi atak na Kapitol. Serio, serio!” - napisał polityk na platformie X.
Premier Donald Tusk w ostatnim tygodniu przed wyborami, atakując ówczesnego kandydata, a obecnego prezydenta, Karola Nawrockiego, w wywiadzie dla Polsat News powołał się na freakfightera Jacka Murańskiego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ściskał się wczoraj na proteście z przedstawicielami kontrowersyjnej fundacji DIOZ. Dobrze, że przynajmniej Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, wybrał wykwalifikowanego doradcę dla komisji, prawda? Wszak to płatna funkcja.
Na pensję prof. Siewierskiej złożą się „chłopi pańszczyźniani”
Doradcą komisji została bowiem dr hab. Anna Siewierska (do 2023 r. Siewierska-Chmaj), politolog. Jakie wypowiedzi ma na swoim koncie? Przypomniał o tym były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.
Mam wrażenie, że wyborcy PiS-u to są właśnie ci chłopi pańszczyźniani, którzy teraz po prostu na każdym do kogo przyklei się łatka elity, no to będą się mścić. To jest tak: nasi teraz mają władzę, nasi teraz biorą
— powiedziała w 2022 w rozmowie z „Super Expressem”.
Komisja Spraw Zagranicznych na wniosek Pawła Kowala właśnie wybrała tę Panią na funkcję stałego doradcy. Funkcja jest oczywiście płatna – niech chłopi pańszczyźniani utrzymują
— przypomniał poseł Jabłoński.
CZYTAJ TAKŻE: Ekspert „Super Expressu” ocenia wyborców PiS: „Chłopi pańszczyźniani”. Burza w sieci: „Magnateria w jedenastym pokoleniu”
A miał być drugi atak na Kapitol!
Polityk opozycji zwrócił dziś uwagę, że takich „perełek” od tej pani politolog jest o wiele, wiele więcej! Ta poniższa zestarzała się jednak wyjątkowo źle.
Od wczoraj zapoznaję się z twórczością nowej doradczyni Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP – pani Anny Siewierskiej (dawniej: Siewierskiej-Chmaj) wybranej na tę płatną funkcję na wniosek Pawła Kowala. I muszę przyznać, że jestem pod sporym wrażeniem. Tu np. na miesiąc przed wyborami (!) twierdziła z pełną powagą, że PiS nie uzna wyniku, że Sąd Najwyższy stwierdzi ich nieważność, a potem będzie bunt, zamieszki i drugi atak na Kapitol. Serio, serio! Parafrazując klasyka – postać wybitna
— napisał.
Widzę bardzo duże podobieństwa w zachowaniach polityków Prawa i Sprawiedliwości czy generalnie Zjednoczonej Prawicy i takiego wzorowania się na tym, co robił Trump, jak popatrzymy na pewne narracje, jak popatrzymy na pewne działania, to widzę, że oni są rzeczywiście zafascynowani tym czego się dopuszczał, co robił, co uchodziło mu płazem i co się w ostateczności opłaciło
— mówiła w kwietniu 2025 r. w rozmowie z portalem Goniec.pl.
Pytana, czy gdyby PiS przegrał wybory prezydenckie, to możliwa byłaby „polska wersja Kapitolu”.
Obawiam się że tak. Gdyby się udało dograć te wszystkie elementy, które były przygotowywane (…). Była przecież bardzo nerwowa atmosfera w służbach tuż przed i tuż po wyborach. Dzisiaj trudno powiedzieć, co by się wydarzyło, co się może wydarzyć to jeszcze przed nami, ale z całą pewnością były rozpatrywane takie scenariusze
— podkreśliła prof. Siewierska.
Okazało się, że z przegraną nie mógł się pogodzić zupełnie ktoś inny i zupełnie ktoś inny bawił się w „polski Kapitol”. Nasz odpowiednik „człowieka bizona” też porównywany jest do zupełnie innego zwierzęcia.
CZYTAJ TAKŻE: Żenujące! W programie Sekielskich kpiny z… możliwego uczestnictwa Nawrockiego w pogrzebie papieża. „Przynajmniej zrobi sobie selfika”
X/YT/Joanna Jaszczuk
