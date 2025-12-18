Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) orzekł, że Trybunał Konstytucyjny naruszył zasadę skutecznej ochrony sądowej, ponieważ w wyroku z 7 października 2021 r. odrzucił kompetencje sądów krajowych do kontroli zgodności z prawem procedur powoływania sędziów, w tym uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzja wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.
Trybunał w Luksemburgu uznał w orzeczeniu dwa wyroki TK za naruszające prawo UE.
TSUE zauważył, że wyrok TK z 7 października 2021 r. narusza zasadę skutecznej ochrony sądowej. Jak zaznaczył, wyrok ten - wbrew orzecznictwu TSUE - odrzucił kompetencje sądów krajowych do kontroli zgodności z prawem procedur powoływania sędziów, w tym poprzez kontrolę uchwał KRS, rekomendujących kandydatów do tego powołania, oraz do orzekania o wadliwości tych procedur.
Podobnie TK naruszył tę zasadę w wyroku z 14 lipca 2021 r., gdyż odmówił uznania wiążącego skutku nałożonych przez Trybunał środków tymczasowych, odnoszących się do ustroju i właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed tymi sądami
— uznał TSUE.
„To wielki międzynarodowy skandal”
Ktokolwiek w Polsce uzna ten bezprawny zamach TSUE na suwerenne państwo polskie i TK, popełni zbrodnię zdrady stanu! Ten wyrok TSUE ma służyć obecnej władzy do celu wewnętrznego, tj. do „ostatecznego załatwienia sprawy TK”. To wielki międzynarodowy skandal
— napisała Krystyna Pawłowicz, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości i była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
TSUE uzurpuje sobie prawo do wypowiadania się o statusie Trybunału Konstytucyjnego!? Na jakiej podstawie? Równie dobrze za chwilę jakiś organ może orzec, że TSUE nie ma przymiotów bezstronności i niezależności. A może przydałoby się, żeby ktoś to w końcu stwierdził. Uważam, że odnowienie Trybunału Konstytucyjnego jest konieczne i wymaga zbudowania szerokiego kompromisu, a nade wszystko zmiany konstytucji. Trybunałowi w Luksemburgu jednak nic do tego!!
— podkreślił Krzysztof Szczucki, poseł PiS, były szef RCL.
TSUE uznał, że polski Trybunał Konstytucyjny „naruszył zasady prawa Unii”, bo uznał wyższość zapisów polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. To oczywista uzurpacja i bezprawie TSUE. Kilku unijnych sędziów nie może się stawiać ponad polskim systemem konstytucyjnym. Ci, którzy domagają się, żeby TSUE stał ponad polską Konstytucją, dążą do pozbawienia Polski suwerenności
— napisała Beata Szydło, była premier, obecnie europoseł PiS.
TSUE właśnie zakazał Polsce powoływania się na swoją Konstytucję!! Wyrok ten znaczy tyle, że według TSUE w każdej sprawie to on ma ostateczny głos wobec Polski. W każdej. To jest jawne i bezpośrednie podważenie polskiej suwerenności. Najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja i żadne stanowisko unijnych urzędasów tego nie zmieni. Nie jesteśmy pod unijną okupacją
— zaznaczył Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Politycy w togach w TSUE znowu atakują Polskę. Atak na Trybunał Konstytucyjny nie ma żadnego znaczenia prawnego, ale dowodzi bezradności i desperacji eurokratów, których zapędy budowy państwa o nazwie Unia Europejska skutecznie blokuje Polska. Trzeba TSUE po prostu rozgonić
— napisał Janusz Kowalski, poseł PiS.
Wyrok z 14 lipca 2021 r. odnosił się do stosowania przez TSUE środków tymczasowych dotyczących polskiego sądownictwa. TK uznał za niezgodny z konstytucją zapis w unijnym traktacie, na podstawie którego TSUE nakazał w ramach zabezpieczenia zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym do czasu wydania ostatecznego wyroku przez trybunał w Luksemburgu. Później TSUE nałożył na Polskę kary dzienne za niezastosowanie się do tego nakazu.
Wyrok z 7 października 2021 r. odpowiadał na pytanie ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który chciał kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską konstytucją. TK stwierdził, że przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm są niezgodne z Konstytucją RP.
Unijne traktaty – jako akty prawa międzynarodowego – mają pierwszeństwo przed prawem krajowym rangi ustawowej, nie mogą jednak wyprzedzać konstytucji
— uznał wtedy TK.
