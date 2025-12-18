TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Ardanowski: Polska mogła zablokować Mercosur. Ale ze strony polskiego rządu nigdy nie było działań innych niż tylko pod publikę

Pola uprawne w Sułoszowej / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Pola uprawne w Sułoszowej / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Walka się toczy. Ona mogła być wygrana, gdyby odpowiednio wcześniej Polska się w to zaangażowała. Jestem o tym absolutnie przekonany. Duży liczący się kraj unijny, szczególnie z dużym rolnictwem, mógł doprowadzić do zablokowania Mercosuru. Ale ze strony rządu polskiego nigdy nie było działań innych niż tylko pod publikę” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, poseł koła Wolni Republikanie i były minister rolnictwa i rozwoju wsi.

