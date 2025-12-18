Nowy Rok przyniesie zakończenie działalności sieci ośrodków udzielających pomocy poszkodowanym przestępstwem. Fundusz Sprawiedliwości środki ma, ale wśród urzędników panuje paraliż decyzyjny związany ze ściganiem przez neo-prokuraturę Tuska, Bodnara i Żurka. Jak pisze Wirtualna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdążyło rozstrzygnąć w terminie środków z FS. A co oznacza to w praktyce? Od 1 stycznia m.in. brak rehabilitacji dla poszkodowanych w wypadkach, pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej, wsparcia psychologicznego dla dzieci wykorzystywanych seksualnie. Konkurs miał zostać rozstrzygnięty do 6 grudnia, jednak minister Waldemar Żurek ogłosił, że resort potrzebuje czasu do lutego.
Umowy z Funduszem Sprawiedliwości wielu organizacji i ośrodków - takich jak opisywana w WP Niebieska Linia IPZ - trwają tylko do końca tego roku. 31 grudnia kończy się czteroletni program pomocy z FS. Miał być kontynuowany przez kolejny rok, więc w lipcu rozpisano konkurs, którego rozstrzygnięcie miało zostać ogłoszone 6 grudnia, jednak dzień wcześniej minister sprawiedliwości poinformował, że termin przedłuża do końca stycznia. W piśmie szef MS nie wskazuje powodów, dla których podjął taką decyzję ani sugestii dla organizacji pomocowych, które od 1 stycznia zostaną bez wsparcia z FS.
Komunikat Niebieskiej Linii
Niebieska Linia opublikowała na Facebooku komunikat w tej sprawie.
INFORMUJEMY, że od 1 stycznia 2026 r. wstrzymane zostanie wsparcie, którego udzielamy jako Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przyczyną obecnej sytuacji jest przedłużający się proces oceny wniosków konkursowych przez Ministra Sprawiedliwości – dysponenta Funduszu Sprawiedliwości – do 31 stycznia 2026 r. (z założenia wyniki oceny miały być dostępne w pierwszej połowie grudnia tego roku). W efekcie od 1 stycznia 2026 r. nie mamy dostępu do finansowania. Na ten moment nie mamy też żadnych konkretnych informacji, czy nie ma ryzyka, że proces oceny wniosków przedłuży się po raz kolejny, ani też informacji dot. ewentualnego wznowienia działalności pomocowej (nawet jeśli 31 stycznia 2026 r. pojawi się pozytywna ocena, nie wiemy, kiedy i na jakich zasadach będzie możliwe rozpoczęcie realnej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia)
— czytamy.
Zespół Niebieskiej Linii IPZ pozostaje w gotowości, by działać, jednak bez środków na funkcjonowanie i realizację zadań nie jest możliwe ani przyjmowanie nowych osób pokrzywdzonych, ani kontynuowanie wsparcia, które się rozpoczęło. Warto zaznaczyć, że działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem prowadziliśmy nieprzerwanie od 2009 roku udzielając pomocy tysiącom osób. Przypominamy, że w ramach działalności współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości możemy nieść wsparcie zarówno osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom, jak i osobom im najbliższym. Kontynuowanie tych działań jest ważną społecznie potrzebą! Gdy tylko zostaną podjęte odpowiednie decyzje po stronie Ministra Sprawiedliwości, poinformujemy o dalszych losach prowadzonego przez nas Ośrodka
— podkreślono w komunikacie.
Kto zostanie bez pomocy?
Joanna była po trzydziestce. W klubie odurzyli ją „pigułką gwałtu”. Zgwałcili, a potem zastraszali, bo sprawca wszystko rejestrował. Zgłosiła się po pomoc psychologiczną. Potrzebny był też prawnik, a potem psychiatra, żeby opanować poważne stany lękowe. 86-letnia Aniela powtarza, że przy życiu trzyma ją pomoc psychologiczna, którą otrzymała. Odkąd oszukali ją metodą „na pracownika pomocy społecznej” mierzy się ze stanami depresyjnymi. Straciła 70 tys. zł, wszystko, co odłożyła na czarną godzinę. Oprócz pomocy prawnika otrzymuje dofinansowanie kosztów mieszkania i bony żywnościowe. Marek, krótko przed pięćdziesiątką, miał wypadek. Co z tego, że sprawca dostał wyrok, skoro on sam nie może samodzielnie funkcjonować - o pracy nie ma mowy, do odszkodowania daleka droga, a relacja małżeńska się chwieje. Praca psychologiczna jest zaplanowana na miesiące, tak jak sprawy sądowe. Potrzebną pomoc mieli otrzymywać i Marek, i jego rodzina.
— czytamy w artykule Wirtualnej Polski.
A to tylko kilka przykładów osób, które zostaną bez pomocy. W rozmowie z WP odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości wiceminister Sławomir Pałka przyznał, że w resorcie zapanował paraliż decyzyjny. Nieco plącze się w tłumaczeniach. Najpierw twierdzi, że w bieżącym konkursie nie ma wniosku wolnego od błędów formalnych, później - że to nie wina fundacji i organizacji ani w ogóle niczyja.
To jest następstwo tego, że zaostrzyliśmy kryteria. Absolutnie nie oskarżam organizacji o to, że nie potrafią wypełnić wniosku (…) To częściowo wynikało z paraliżu decyzyjnego związanego z obawami o wykonywanie tych czynności przez urzędników. (…) To nie chodzi o to, że zarzuty były stawiane urzędnikom na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Chodzi też o zarzuty stawiane pracownikom, którzy na przykład nie sprawdzili statutów organizacji. Ja nie oceniam działań prokuratury, ale takie „szerokie” pójście sprawia, że kolejni urzędnicy pięć razy będą ten wniosek sprawdzać
— podkreśla Pałka.
Niepokój budzi także rotacja na stanowiskach związanych z obsługą Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że od początku pracy nowego rządu (przypomnijmy: 2 lata) funkcje dyrektora lub wicedyrektora odpowiedniego departamentu pełniło… 12 osób.
Przypomnijmy, że dokładnie przed tym ostrzegali politycy opozycji czy osoby, które za rządów PiS kierowały różnymi instytucjami czy państwowymi spółkami, a obecnie ścigane są przez prokuraturę Tuska i wcześniej Bodnara, a obecnie Żurka. Właśnie przed paraliżem decyzyjnym. Politycy koalicji 13 grudnia wczoraj, w kontekście głosowania nad odrzuceniem prezydenckiego weta ws. ustawy kojcowej, przez wszystkie przypadki odmieniali słowo „empatia”. Czy na pewno znają jego znaczenie?
Wirtualna Polska/oprac. Joanna Jaszczuk
