„Tusk chciałby wmówić ludziom, że może rządzić poza wszelkimi procedurami. On tak generalnie uważa. Mówi, że prawo to my. Natomiast konstytucja mówi jasno, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który ma kompetencje. Prezydent może się nie zgodzić, może nie podpisać ustawy” - powiedział Michał Woś w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do wczorajszej porażki ekipy Donalda Tuska ws. odrzucenia weta prezydenta dotyczącego ustawy łańcuchowej.
Koalicji 13 Grudnia nie udał się uchylić weta prezydenta Karola Nawrockiego ws. ustawy łańcuchowej.
Wczoraj Donald Tusk został przeczołgany przez pana ministra Zbigniewa Boguckiego, że następnym razem dwa razy się zastanowi, czy aby na pewno chce przez to przechodzić
— powiedział były wiceminister sprawiedliwości.
