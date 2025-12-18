Wczoraj w Sejmie koalicja 13 grudnia prowadziła wręcz szalone ataki na prezydenta Karola Nawrockiego, najpierw przy okazji I czytania projektu ustawy o rynku kryptoaktywów, a później przy okazji debaty nad prezydenckim wetem do ustawy o ochronie zwierząt. Wprowadzenie przez rząd Tuska do porządku obrad Sejmu ponownie projektu ustawy o rynku kryptoaktywów w tym samym kształcie, jak ta zawetowana wcześniej przez prezydenta Nawrockiego jest w oczywisty sposób prowokacją wobec głowy państwa. Zwłaszcza że jak informował osobiście i wręcz z dumą premier Tusk po posiedzeniu rządu, który ponownie przyjął ten projekt ustawy, nie zmieniono w nim nawet ani przecinka czy kropki.
A przecież przypomnijmy, obszerne uzasadnienie weta przedstawione na poprzednim posiedzeniu Sejmu przez prezydenckiego ministra Zbigniewa Boguckiego zawierało wiele zastrzeżeń, ale te najistotniejsze dotyczyły trzech obszarów: jest to projekt daleko wychodzący poza unijne rozporządzenie MiCA, a więc złamanie zasady UE+0, wprowadzone opłaty za nadzór mają charakter przychodowy i są na poziomie najwyższym w Europie, wszystkie decyzje administracyjnie ograniczające działania podmiotów na rynku kryptoakywów powinny być pod kontrolą sądów, a niestety w przedłożeniu rządowym tak nie jest. Niestety na te zastrzeżenia przedstawione przez ministra Boguckiego reakcji rządu nie było, obecny na posiedzeniu komisji finansów publicznych wiceminister finansów w ogóle się do nich nie ustosunkował, co więcej bronił obszerności projektu ustawy, która ma ponad 100 stron, podczas gdy regulująca ten rynek ustawa czeska ma tylko 14 stron.
Co więcej, podczas swojego wystąpienia w Sejmie, minister Bogucki w imieniu prezydenta Nawrockiego, złożył deklarację o chęci współpracy z rządem nad szybkim wspólnym przygotowaniem projektu ustawy o rynku kryptowalut, uwzględniającym przynajmniej główne zastrzeżenia prezydenta i zapowiedział, że jeżeli się to nie uda, to prezydent w ciągu najbliższych 2-3 tygodni przedstawi własny projekt w tej sprawie. Forsując ten sam projekt ustawy jeszcze raz, rząd Tuska potwierdził, że takiej wspólnej pracy nad projektem nie chce, ba nie będzie także czekał na projekt prezydencki i jak można się spodziewać już na tym posiedzeniu Sejmu, rządząca większość, przyjmie projekt rządowy, także bez żadnych poprawek. A więc na wyraźnie wyciągniętą do współpracy rękę prezydenta Nawrockiego reprezentowanego w tym przypadku przez ministra Boguckiego, premier Tusk wyciąga rękę niestety z zaciśniętą pięścią, koalicja 13 grudnia chce kolejnego prezydenckiego weta, żeby na początku nowego roku, znowu robić awanturę w Sejmie i próbować to weto odrzucić.
Ale to nie wszystko, także wczoraj koalicja 13 grudnia urządziła w Sejmie wręcz spektakl nienawiści wokół prezydenckiego weta dotyczącego uchwalonej wcześniej ustawy o ochronie zwierząt. Ten blisko dwugodzinny spektakl z użyciem wniesionych na salę sejmową plansz pokazujących psy na łańcuchu posłowie koalicji 13 grudnia prowadzili mimo tego, że razem z wetem prezydent przesłał do Sejmu projekt ustawy „zdejmujący” łańcuchy z psów, ale jednocześnie zwalniający właścicieli psów z budowy dla nich obszernych i drogich kojców. Mimo tego, że minister Bogucki oferował intensywną pracę nad tym projektem, co więcej zasugerował możliwość skrócenia vacatio legis do dwóch — trzech miesięcy w sytuacji, kiedy ta zawetowana, miała wejść w życie dopiero za rok, to jednak koalicja 13 grudnia odrzuciła te propozycje.
Te obydwie sytuacje związane z prezydenckimi wetami potwierdzają, że koalicja 13 grudnia, a także rząd, który ona popiera, są nastawione na wojnę z prezydentem i to prowadzoną przy użyciu wszelkich metod, nawet tych niegodziwych. Ta wojna ma na celu osłabianie ośrodka prezydenckiego, ale także odwracanie uwagi od rzeczywistych problemów Polaków takich jak na przykład przedświąteczna drożyzna, dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia, czy gwałtownie rosnące bezrobocie, szczególnie wśród ludzi młodych do 25 roku życia.
