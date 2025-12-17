Trwa 1394. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 18 grudnia 2025 r.
22:30. CNN: Rosja wykorzystuje flotę cieni do szpiegowania
Rosja wykorzystuje flotę cieni do szpiegowania - podała w czwartek CNN, powołując się na zachodnie i ukraińskie źródła wywiadowcze. Na pokładach tankowców obecni są Rosjanie powiązani ze służbami, w tym byli najemnicy z tzw. grupy Wagnera.
Rosyjski personel powiązany z siłami zbrojnymi i siłami bezpieczeństwa Rosji bierze udział w działaniach wywiadowczych na europejskich wodach, potajemnie pracując na tankowcach transportujących rosyjską ropę i omijających zachodnie sankcje - poinformowała amerykańska TV.
W ostatnich miesiącach niektóre z tych jednostek tuż przed wypłynięciem z portów powiększyły swoje załogi - przekazały źródła w ukraińskim wywiadzie. CNN widziała listy członków załóg dwóch statków; większość z nich - to osoby spoza Rosji. Pod koniec list były jednak też nazwiska i dane paszportowe Rosjan.
21:20. Trump: Ukraina powinna szybko podjąć decyzję ws. porozumienia, bo Rosja może zmienić zdanie
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko, ale wciąż brakuje zgody Ukrainy. Wyraził nadzieję, że rząd w Kijowie szybko podejmie decyzję, sugerując, że Rosja może „zmienić zdanie”.
20:20. Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Polski
Prezydent Wołodymyr Zełenski przybył do Polski, gdzie w piątek spotka się z prezydentem RP Karolem Nawrockim – poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na Biuro (kancelarię) Prezydenta Ukrainy.
20:10. Media: Serhij K. służył w elitarnej ukraińskiej jednostce w czasie uszkodzenia Nord Stream
Obywatel Ukrainy Serhij K., osadzony w areszcie w Niemczech w związku z uszkodzeniem Nord Stream, w czasie, gdy doszło do ataku na gazociąg, należał do jednostki specjalnej Sił Zbrojnych Ukrainy - informuje w czwartek tygodnik „Der Spiegel”, powołując się na dokument ministerstwa obrony w Kijowie.
Zgodnie z treścią dokumentu K. służył w jednostce A0987 w randze kapitana od 10 sierpnia 2022 roku do 28 listopada 2023 roku. Jak podaje gazeta, A0987 oznacza siły specjalne ukraińskiej armii.
18:12. MSZ: Międzynarodowa Komisja ds. Roszczeń dla Ukrainy nie ma mocy prawnej wobec Rosji
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło w czwartek, że powołana w tym tygodniu Międzynarodowa Komisja ds. Roszczeń dla Ukrainy nie ma mocy prawnej wobec Rosji - przekazała agencja Reutera. Kreml wyraził pogląd, że ta inicjatywa to wynik prób szerzenia propagandy przeciwko Rosji przez kraje europejskie.
Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała, że decyzje takiej komisji nie będą miały mocy prawnej wobec Rosji. Podkreśliła, że niektóre państwa odmówiły udziału w pracach nowego gremium.
17:29. Zełenski: Brakuje nam pieniędzy na życie i broń
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że osłabienie rosyjskiej gospodarki poprzez sankcje oraz zapewnienie Ukrainie stabilnego finansowania może skłonić Rosję do wejścia na ścieżkę dyplomatyczną.
Jeśli Ukraina nie ma takich pieniędzy, to znajduje się w słabszej pozycji. Putin ma coraz większą pokusę, aby nas wchłonąć, ponieważ znajdujemy się w sytuacji, w której brakuje nam pieniędzy na życie i na broń. On rozumie, że będziemy słabsi i bardziej podatni (na działania Kremla). Jest więc całkowicie zrozumiałe, że (Putin) nie będzie chciał podążać ścieżką dyplomatyczną. Z pewnością nie będzie chciał żadnej dyplomacji, żadnego dialogu
— ostrzegł Zełenski.
Według prezydenta Ukraina, w przypadku kontynuacji wojny, wykorzysta środki finansowe pochodzące z zamrożonych aktywów Rosji na wsparcie armii, produkcję wojskową i zakup rakiet obrony przeciwlotniczej, a w przypadku zakończenia działań zbrojnych - na odbudowę państwa.
16:09. Zełenski: Jeśli nie otrzymamy wsparcia, będziemy musieli znacząco ograniczyć produkcję dronów
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w Brukseli, że Ukraina będzie musiała znacząco ograniczyć produkcję dronów, jeśli do wiosny 2026 roku nie otrzyma od UE pierwszej transzy wsparcia finansowego, zabezpieczonej zamrożonymi aktywami państwowymi Rosji.
Zełenski spotkał się w czwartek w Brukseli z unijnymi przywódcami na szczycie UE, na którym ma zostać podjęta decyzja o europejskim wsparciu finansowym Ukrainy. Jedną z opcji jest tzw. pożyczka reparacyjna, zabezpieczona zamrożonymi w UE aktywami rosyjskiego banku centralnego.
15:09. Ostrzał Chersonia
W ostrzale Chersonia ucierpiało przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Ranna została 61-letnia pracownica przedsiębiorstwa.
14:50. Rozmowa Zełenskiego z premierem Belgii
Zełenski po rozmowie z Bartem De Weverem mówił, że rozumie ryzyka związane z zajęciem aktywów Rosji. - Ale jesteśmy na wojnie i, moim zdaniem, ponosimy większe ryzyko – dodał mówiąc o Ukrainie. Zełenski mówił też, że w czasie rozmowy De Wever zasygnalizował, że „kwestia finansowa” musi być rozwiązana dziś lub w nadchodzących dniach, by „Ukraina nie została bez wsparcia finansowego”. - To pozytywny sygnał od niego – podkreślił.
14:01 Drony SBU zaatakowały lotnisko Belbek na okupowanym Krymie
Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) przeprowadziły w czwartek atak na bazę lotniczą Belbek na okupowanym przez Rosję Krymie. Zniszczono systemy przeciwlotnicze oraz samolot myśliwski MiG-31 - poinformowała służba prasowa SBU w komunikatorze Telegram.
W rezultacie ataku, dokonanego przez jednostkę specjalną SBU Alfa na położoną w pobliżu Sewastopola bazę Belbek, zniszczone zostały dwie stacje radiolokacyjne Nebo-SWU, stacja radiolokacyjna należąca do zestawu przeciwlotniczego S-400 oraz kompleks przeciwlotniczy Pancyr-S2.
Jak wynika z nagrań udostępnionych przez SBU, zniszczony został także dwumiejscowy samolot myśliwski MiG-31 wraz z podwieszonym uzbrojeniem. Maszyny tego typu są używane jako myśliwce przechwytujące średniego i dalekiego zasięgu, a w wersji MiG-31K – jako nosiciele pocisków hipersonicznych Ch-47M2 Kindżał.
13:23. Brytyjczyk skazany przez Rosjan w okupowanym Doniecku na 13 lat więzienia za działalność najemniczą
Obywatel brytyjski, walczący w ukraińskiej armii, został skazany na 13 lat więzienia za „działalność najemniczą” przez sąd w okupowanym przez Rosjan Doniecku na wschodzie Ukrainy - przekazała w czwartek agencja AFP.
Sąd uznał Haydena Daviesa za winnego „udziału w konflikcie zbrojnym jako najemnik”.
Mężczyzna zeznał podczas przesłuchań za pośrednictwem tłumacza, że przybył na Ukrainę przez Polskę i zarabiał „bardzo niskie wynagrodzenie, około 500 dolarów” miesięcznie.
12:34. Rosyjskie wojska zbliżają się do Myrnohradu i Siwerska
Rosyjskie wojska odnotowały postępy w działaniach ofensywnych pod Myrnohradem na odcinku pokrowskim, a także w pobliżu Siwerska w obwodzie donieckim – poinformował ukraiński profil analityczny DeepState w sieci Telegram.
Zgodnie z najnowszymi informacjami zamieszczonymi przez analityków DeepState, rosyjska armia zanotowała postępy terytorialne w samym Pokrowsku oraz w pobliżu Myrnohradu. Walki na tym odcinku są najbardziej intensywne na całej linii frontu – zgodnie z komunikatem ukraińskiego Sztabu Generalnego, w ciągu ostatniej doby doszło tam do 38 starć z siłami rosyjskimi (wobec 134 na całej linii frontu).
Rosjanie zajęli także kolejne fragmenty miasta Siwersk. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami portalu Ukrainska Prawda, opublikowanymi 13 grudnia, Siwersk został „praktycznie całkowicie utracony”, a do odzyskania kontroli nad tą miejscowością konieczne byłoby zaangażowanie dodatkowych rezerw.
12:01. SBU informuje o dronowym ataku na lotnisko wojskowe na okupowanym Krymie
W ataku przy użyciu dronów dalekiego zasięgu na lotnisko Belbek uszkodzone miały zostać dwa radary dalekiego zasięgu, radar będący elementem zestawu przeciwlotniczego S-400, dwa zestawy przeciwlotnicze Pancyr-S2 oraz ciężki myśliwiec MiG-31.
11:54. Szczyt w Brukseli ws. finansowania Ukrainy
Głównym celem szczytu unijnych przywódców jest zapewnienie dalszego wsparcia finansowego Ukrainie. Dyskutowana będzie m.in. propozycja wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, lecz wciąż nie ma w tej sprawie konsensusu wśród liderów państw członkowskich. Wśród unijnych liderów na szczycie UE, ponownie po czterech latach przerwy, pojawił się premier Czech Andrej Babisz.
Szef rządu Szwecji Ulf Kristersson ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że rozmowy będą długie. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zapowiedział już wcześniej, że posiedzenie będzie trwało tak długo, aż uda się osiągnąć porozumienie. A jeśli będzie taka potrzeba, rozmowy będą kontynuowane także w piątek.
Wśród liderów zdania na temat potencjalnych wyników szczytu są podzielone. - Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro. Nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie - powiedział przed szczytem UE premier Donald Tusk. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wyraziła nadzieję, że szczyt UE zakończy się porozumieniem. Z kolei premier Węgier Viktor Orban zdecydowanie odrzucił możliwość wykorzystania rosyjskich aktywów dla Ukrainy. - Ten temat jest martwy - powiedział.
11:25. Spotkanie prezydenta Nawrockiego z szefem NATO
W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tematami rozmowy mają być m.in. bezpieczeństwo i sytuacja na Ukrainie.
11:10. Zełenski: Ukraińska delegacja w drodze do USA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińska delegacja wyruszyła do Stanów Zjednoczonych, aby przeprowadzić tam rozmowy w sprawie projektu porozumienia o zakończeniu wojny rosyjsko-ukraińskiej; negocjacje te odbędą się jutro i pojutrze - przekazała agencja Interfax-Ukraina. „Już tam lecą, a Amerykanie na nich czekają. Nie wiem, kto jeszcze może być obecny. Może Europejczycy” - powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy.
15 grudnia zakończyła się dwudniowa runda negocjacji w Berlinie, w której uczestniczyła delegacja Ukrainy wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także m.in. wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Gospodarzem rozmów był kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który po zakończeniu spotkania ocenił, że po raz pierwszy od początku wojny pojawiły się realne szanse na rozejm w Ukrainie.
11:00. Seria eksplozji w Zaporożu
O eksplozjach informują mieszkańcy kilku dzielnic miasta. Wcześniej ostrzegano o groźbie ataku rakietowego na Zaporoże.
10:45. Zełenski: Ukraina nie jest gotowa na wycofanie się z obwodu donieckiego
Ukraina nie jest gotowa na wycofanie się z obwodu donieckiego – poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy. – O naszym stanowisku (w sprawie Donbasu – red.) mówiłem już kilkukrotnie. Wszyscy znamy stanowisko Rosji. Oni chcą całkowitego przejęcia Donbasu, a obecnie domagają się, abyśmy się z niego wycofali. To było i pozostaje ich otwarte stanowisko. Nasze stanowisko również jest jasne – nie jesteśmy gotowi na takie kroki, dlatego Stany Zjednoczone Ameryki poszukują kompromisu – mówił Zełenski.
„Jeśli chodzi o omówienie tego 20-punktowego planu, gwarancji bezpieczeństwa, umowy dotyczącej odbudowy – wszystkich dokumentów i możliwych kroków – obecnie zespoły będą się spotykać w piątek i sobotę. Nasz zespół będzie w Stanach Zjednoczonych, już jest w drodze. Amerykanie tam na nich czekają. Nie wiem, kto jeszcze może wziąć udział w tych rozmowach” – być może będą także przedstawiciele Europy – dodał prezydent Ukrainy.
10:35. Merz przed szczytem UE w sprawie rosyjskich aktywów: Możemy dojść do porozumienia
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził przekonanie, że Unia Europejska na rozpoczynającym się szczycie może dojść do porozumienia w sprawie sfinansowania pomocy dla Ukrainy z zamrożonych w Europie aktywów rosyjskich.
Mam wrażenie, że możemy dojść do porozumienia. Rozumiem obawy zgłaszane przez niektóre państwa członkowskie, w szczególności przez rząd Belgii, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie wspólnie się z nimi uporać
— powiedział Merz.
09:07. Tusk przed szczytem w Brukseli: Albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro
Mamy teraz prosty wybór - albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro, nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie - powiedział dziś przed szczytem UE w Brukseli premier Donald Tusk. Wszyscy europejscy liderzy muszą stanąć na wysokości zadania - zaapelował.
Rozpoczynający się dziś unijny szczyt zdominuje kwestia finansowania wsparcia dla Ukrainy. Użyciu do tego rosyjskich zamrożonych aktywów nadal sprzeciwia się Belgia.
08:09. Gubernator: Trzy osoby zginęły w nalocie ukraińskich dronów na obwód rostowski
Ukraińskie drony zaatakowały ostatniej nocy port w Rostowie nad Donem i miasto Batajsk w obwodzie rostowskim na południowym zachodzie Rosji; zginęły trzy osoby - podała agencja Reutera, powołując się na gubernatora tego regionu Jurija Sliusara.
Gubernator poinformował w komunikatorze Telegram, że wśród zabitych jest dwóch członków załogi kontenerowca; trzech marynarzy zostało rannych.
Według Sliusara w ukraińskim ataku na Batajsk zginęła jedna osoba a siedem zostało rannych; doszło do pożarów w dwóch domach w mieście.
Szef władz miejskich Rostowa nad Donem Aleksandr Skriabin dodał, że podczas ataku uszkodzone zostały dwa wielopiętrowe budynki mieszkalne w zachodniej części miasta. Na czwartym piętrze jednego z nich wybuchł pożar, który jednak szybko ugaszono.
Ukraina i Rosja oskarżają się wzajemnie o celowe ataki na cywilne statki. Przywódca Rosji Władimir Putin zagroził „odcięciem Ukrainy od morza” po tym, jak w początkach grudnia ataki Kijowa uszkodziły trzy tankowce tzw. floty cieni - przypomniała agencja Reutera. Zmierzały one do Rosji skąd przewoziły ropę.
07:02. B. doradca Bidena: Od decyzji UE ws. zamrożonych rosyjskich aktywów zależy bezpieczeństwo Europy
Od decyzji UE w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji zależy przyszłość bezpieczeństwa Europy - powiedział PAP Michael Carpenter, były dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu ds. europejskich. Jak stwierdził, jest to najważniejsza decyzja strategiczna przed którą stoi Unia.
Carpenter, były ambasador USA przy OBWE i czołowy doradca prezydenta Joe Bidena, określił w ten sposób stawkę przed dzisiejszym szczytem przywódców UE z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Głównym tematem rozmów ma być wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów do udzielenia Ukrainie „pożyczki reparacyjnej” w wysokości ponad 100 mld euro.
Myślę, że to najważniejsza decyzja strategiczna, przed jaką stanęli Europejczycy co najmniej w ciągu ostatniego roku, prawdopodobnie najważniejsza decyzja strategiczna od początku inwazji na pełną skalę. Zależy od niej ostatecznie spójność europejskiego bezpieczeństwa
— powiedział ekspert. Jak zaznaczył, nie wierzy w możliwość osiągnięcia porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie drodze trwających negocjacji - które porównał do japońskiego teatru kabuki.
06:30. ISW: Rosja nie zgodzi się na porozumienie, które zapobiegłoby jej kolejnej inwazji
Rosja najpewniej będzie odrzucać każde porozumienie pokojowe, dające Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, które zapobiegłyby ponownej rosyjskiej inwazji w przyszłości - przekazała PAP Kateryna Stepanenko z amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).
Analityczka podkreśliła, że Rosja decyduje o tempie procesu pokojowego dotyczącego Ukrainy, a przedstawiciele Kremla stale dają do zrozumienia, że Moskwa nie jest zainteresowana ani zawieszeniem broni na Boże Narodzenie, ani rozejmem dotyczącym infrastruktury energetycznej ani ogólnym wstrzymaniem ognia.
Stepanenko zaznaczyła, że rosyjskie władze skutecznie odrzucają kluczowe części rozmaitych propozycji planów pokojowych, w tym tych zawartych w 28-punktowym planie.
00:01. W weekend w Miami rozmowy delegacji USA i Rosji na temat wojny na Ukrainie
Delegacje USA i Rosji spotkają się w nadchodzący weekend w Miami w ramach rozmów na temat zakończenia wojny na Ukrainie - podał portal Politico, powołując się na wtajemniczone źródła. W skład rosyjskiej delegacji wejść ma wysłannik Władimira Putina - Kiriłł Dmitrijew, zaś po stronie amerykańskiej - Steve Witkoff i Jared Kushner.
Portal nie podał więcej szczegółów na temat planowanych rozmów, jednak dojdzie do nich po rozmowach Witkoffa i Kushnera w Berlinie z przywódcami Ukrainy i państw europejskich.
Amerykańscy wysłannicy oznajmili po nich, że uzgodnili „mocne” gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i zapewniali, że są w stanie przekonać do ich akceptacji Moskwę. Według ich relacji, europejscy rozmówcy mieli wyrazić zaskoczenie tymi zapewnieniami.
Oficjele z USA już w poniedziałek zapowiadali, że może dojść do rozmów w Miami, lecz sugerowali, że będą to rozmowy z Ukraińcami na szczeblu „roboczym” i wojskowym i że będą dotyczyć szczegółów kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa.
Jak zaznaczył Politico, mimo zapewnień Witkoffa, że Rosja zaakceptuje porozumienie, Rosja nie zdradza oznak zmiany dotychczasowego twardego stanowiska. Putin zapowiedział, że Rosja nie zrezygnuje ze swojej misji „wyzwolenia swoich historycznych ziem”. Nazwał też państwa europejskie „prosiakami”, które chciały „żerować na upadku Rosji”. Putin mówił też o nadziei na dialog z Europą, lecz ocenił, że nie będzie to możliwe, dopóki obecne elity są u władzy.
