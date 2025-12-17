Trwa 1394. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Czwartek, 18 grudnia 2025 r.
00:01. W weekend w Miami rozmowy delegacji USA i Rosji na temat wojny w Ukrainie
Delegacje USA i Rosji spotkają się w nadchodzący weekend w Miami w ramach rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie - podał portal Politico, powołując się na wtajemniczone źródła. W skład rosyjskiej delegacji wejść ma wysłannik Władimira Putina - Kiriłł Dmitrijew, zaś po stronie amerykańskiej - Steve Witkoff i Jared Kushner.
Portal nie podał więcej szczegółów na temat planowanych rozmów, jednak dojdzie do nich po rozmowach Witkoffa i Kushnera w Berlinie z przywódcami Ukrainy i państw europejskich.
Amerykańscy wysłannicy oznajmili po nich, że uzgodnili „mocne” gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i zapewniali, że są w stanie przekonać do ich akceptacji Moskwę. Według ich relacji, europejscy rozmówcy mieli wyrazić zaskoczenie tymi zapewnieniami.
Oficjele z USA już w poniedziałek zapowiadali, że może dojść do rozmów w Miami, lecz sugerowali, że będą to rozmowy z Ukraińcami na szczeblu „roboczym” i wojskowym i że będą dotyczyć szczegółów kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa.
Jak zaznaczył Politico, mimo zapewnień Witkoffa, że Rosja zaakceptuje porozumienie, Rosja nie zdradza oznak zmiany dotychczasowego twardego stanowiska. Putin w środę zapowiedział, że Rosja nie zrezygnuje ze swojej misji „wyzwolenia swoich historycznych ziem”. Nazwał też państwa europejskie „prosiakami”, które chciały „żerować na upadku Rosji”. Putin mówił też o nadziei na dialog z Europą, lecz ocenił, że nie będzie to możliwe, dopóki obecne elity są u władzy.
