Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej przy poparciu obecnego rządu ma uderzyć w polski Trybunału Konstytucyjny? Alarm w tym temacie podnosi w mediach społecznościowych prof. Krystyna Pawłowicz, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości i była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Krystyna Pawłowicz zamieściła w mediach społecznościowych serię alarmujących wpisów.
Jutro TSUE ma wydać na wniosek Komisji Europejskiej z poparciem obecnego polskiego rządu wyrok uznający Trybunał Konstytucyjny winnym łamania unijnej „praworządności”. Za oczywiste uznawanie nadrzędności polskiej konstytucji, za „niewłaściwych” sędziów. To agresja prawna obalająca polską konstytucję. TSUE nie ma kompetencji do ingerencji w ustrój Polski
— zaznaczyła.
Prof. Pawłowicz w kolejnym wpisie podkreśla, że wyrok TSUE ma być „podkładką i pretekstem dla obecnych władz do ‘ostatecznego rozprawienia się’ z Trybunałem Konstytucyjnym”.
Ten polityczny wyrok TSUE / Unii Europejskiej / Niemiec być podkładką i pretekstem dla obecnych władz do „ostatecznego rozprawienia się” z Trybunałem Konstytucyjnym broniącym polskiego ustroju, polskiej konstytucji przed agresją z zewnątrz. Obrona ta zgodnie z art. 8 ust. 1 Konstytucji jest obowiązkiem Polski
— wskazała.
Władze nie mogą przyjmować tego aktu prawnej agresji Unii Europejskiej/Niemiec na Polskę do wiadomości, bo to jest wprost sprzeczne z brzmieniem polskiej konstytucji. Ale to się odbywa przy współudziale obecnych władz, które nawet odmówiły Prezesowi TK udostępnienia stanowiska rządu na ten wniosek Komisji Europejskiej do TSUE
— podkreśliła.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748553-prof-pawlowicz-alarmuje-tsue-ma-uderzyc-w-tk
