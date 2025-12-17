Pojawiły się alarmujące doniesienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości! Jak ujawniła Wirtualna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdążyło rozstrzygnąć konkursu, co spowoduje, że ofiary przestępstw nie otrzymają wsparcia. „Od pierwszych chwil prowadzenia ‘rozliczania’ Funduszu Sprawiedliwości działania fanatycznych ‘śledczych’ uderzyły najsilniej w… aparat państwa. Sparaliżowały przede wszystkim urzędników… dzisiaj widać tego efekt…” - ocenił mec. Krzysztof Wąsowski.
Michał Janczura w tekście opublikowanym przez Wirtualną Polską ujawnił niepokojące doniesienia związane z Funduszem Sprawiedliwości. Wskazał on, że „sieć ośrodków udzielających pomocy poszkodowanym przestępstwem przestanie działać pierwszego stycznia”.
Wyjaśnił on, że „poszkodowani w wypadkach zostaną bez rehabilitacji, dotknięci przemocą domową bez prawnika, bonów na leki i żywność, a dzieci wykorzystane seksualnie bez wsparcia psychologa”.
Ministerstwo nie zdążyło rozstrzygnąć w terminie konkursu z Funduszu Sprawiedliwości. Nie wiadomo, jak długo to potrwa i ile organizacji niosących pomoc przestanie działać
— wskazał w tekście opublikowanym przez Wirtualną Polskę.
Polacy pozbawieni wsparcia
Sprawę skomentował mecenas Adam Gomoła.
Na kilka dni przed posiedzeniem w sprawie aresztu min. Zbigniewa Ziobry portal Wirtualna Polska podaje właśnie, że od 1 stycznia 2026r. cała Polska będzie pozbawiona wsparcia z programu pomocy pokrzywdzonym Funduszu Sprawiedliwości. Powtórzmy: CAŁA POLSKA
— wskazał.
Bo Ministerstwo nie przeprowadziło na czas konkursów. Pokrzywdzeni zostają na lodzie. Dosłownie i w przenośni. Wszystkie stawiane urzędnikom i ministrom zarzuty opierają się na tezie o ograniczaniu dostępności środków z Funduszu. A tu co? Pokrzywdzeni będą tej pomocy pozbawieni całkowicie
— zauważył.
Jest to niebywały skandal i kosmiczna hipokryzja rządzących na czele z Waldemarem Żurkiem. Co na to Prokuratura Krajowa? Będziecie mieli wreszcie odwagę wycofać z sądu ten kompromitujący wniosek?
— pytał.
To nie zaskakuje
Na doniesienia te zareagował mec. Krzysztof Wąsowski.
To co napisał pan mec. Adam Gomoła przeraża, ale nie zaskakuje…
— ocenił.
Od pierwszych chwil prowadzenia „rozliczania” Funduszu Sprawiedliwości działania fanatycznych „śledczych” uderzyły najsilniej w… aparat państwa. Sparaliżowały przede wszystkim urzędników… dzisiaj widać tego efekt…
— wskazał.
Nigdy nie jest za późno bić na alarm ale nasze tzw. elity polityczne muszą się ocknąć i opamiętać…
— ocenił.
