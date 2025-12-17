Spotkanie prezydentów. Nawrocki zaapeluje do Zełenskiego o ekshumacje na Wołyniu. Leśkiewicz: "To będzie męska rozmowa"

Podczas spotkania prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski porozmawiają o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Według niego, Nawrocki osobiście zapewni Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy.

14 grudnia Leśkiewicz poinformował, że KPRP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy: Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Jak dodał, ustalane są szczegóły planowanej wizyty.

Sprawa zaproszenia

W Radiu Zet Leśkiewicz pytany, czy ostatecznie to Zełenski pierwszy wystosował zaproszenie w stosunku do Nawrockiego - zaprzeczył.

Jak mówił, kilkanaście dni po wygraniu wyborów prezydenckich podczas telefonicznej rozmowy Nawrocki zaprosił Zełenskiego do Polski, na co - jak dodał - prezydent Ukrainy zareagował zaproszeniem go do Kijowa. Jego zdaniem, zaproszenie na wizytę wystosowane przez dłużej urzędującego prezydenta, w tym przypadku Zełenskiego, nie jest zasadą w dyplomacji, a przyjętym przez niektórych zwyczajem.

Tematy rozmowy

Leśkiewicz podkreślił, że w czasie rozmowy w Warszawie zostaną poruszone trzy wątki: bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.

Według niego, Nawrocki osobiście zapewni Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy przez Polskę. Leśkiewicz dodał, że prezydent zaapeluje też o rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu. Prezydenci porozmawiają także o polskim wkładzie w odbudowę Ukrainy oraz kwestii konkurencyjności ukraińskiego rolnictwa.

To będzie męska rozmowa

— stwierdził Leśkiewicz.

