Podczas spotkania prezydent Karol Nawrocki i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski porozmawiają o bezpieczeństwie, gospodarce i kwestiach historycznych - przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Według niego, Nawrocki osobiście zapewni Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy.
14 grudnia Leśkiewicz poinformował, że KPRP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy: Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie. Jak dodał, ustalane są szczegóły planowanej wizyty.
Sprawa zaproszenia
W Radiu Zet Leśkiewicz pytany, czy ostatecznie to Zełenski pierwszy wystosował zaproszenie w stosunku do Nawrockiego - zaprzeczył.
Jak mówił, kilkanaście dni po wygraniu wyborów prezydenckich podczas telefonicznej rozmowy Nawrocki zaprosił Zełenskiego do Polski, na co - jak dodał - prezydent Ukrainy zareagował zaproszeniem go do Kijowa. Jego zdaniem, zaproszenie na wizytę wystosowane przez dłużej urzędującego prezydenta, w tym przypadku Zełenskiego, nie jest zasadą w dyplomacji, a przyjętym przez niektórych zwyczajem.
Tematy rozmowy
Leśkiewicz podkreślił, że w czasie rozmowy w Warszawie zostaną poruszone trzy wątki: bezpieczeństwo, gospodarka i kwestie historyczne.
Według niego, Nawrocki osobiście zapewni Zełenskiego o dalszym wsparciu Ukrainy przez Polskę. Leśkiewicz dodał, że prezydent zaapeluje też o rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Wołyniu. Prezydenci porozmawiają także o polskim wkładzie w odbudowę Ukrainy oraz kwestii konkurencyjności ukraińskiego rolnictwa.
To będzie męska rozmowa
— stwierdził Leśkiewicz.
