Premier Donald Tusk po tym, jak jego koalicji nie udało się odrzucić prezydenckiego weta ws. tzw. „ustawy łańcuchowej” i kolejny raz musiał wysłuchać cierpkich słów ze strony szefa KPRP Zbigniew Boguckiego, zamieścił w mediach społecznościowych ofensywy wpis. „PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego - nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal” - grzmiał.
Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało 246 posłów, w tym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
Tusk atakuje
Wynik głosowania spotkał się z nerwową reakcją premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych.
PiS potulnie podkulił ogon i podtrzymał weto prezydenta. Symboliczna kapitulacja Kaczyńskiego - nie miał odwagi stanąć w obronie zwierząt i uciekł przed głosowaniem. Tylko psów żal
— napisał.
„Igrzyska i cyrk”
Wpis ten spotkał się z mocną reakcją internautów.
Zamiast zająć się merytorycznie uwagami Prezydenta to odwalacie igrzyska i cyrk kosztem losu zwierząt, a Marszałek Włodzimierz Czarzasty brata się z „aktywistami” z DIOZ skazanymi za kradzież zwierząt. Tylko cyrk Wam w głowie. Zero rozwiązywania prawdziwych problemów
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Bardziej się psami zajmujecie niż bezpieczeństwem Polaków
— zauważył Konrad Krajewski, członek rady krajowej Nowej Nadziei.
Widzę, że Pan premier znowu dostał furii po wystąpieniu ministra
— oceniła Emilia Kamińska, znana internautka.
To mówi Pan, Panie Premierze, że 18 lat temu, gdy obejmował Pan pierwszy raz władzę - i kiedy łańcuchy na wsi były częstszym zjawiskiem - to wtedy nie był to problem, z którym trzeba walczyć. Ale 18 lat później, gdy stały się marginesem - to jest już to problem. Genialne
— napisał Wojciech Wybranowski, dziennikarz.
Psów żal? Uchwalcie szybko projekt prezydenta
— stwierdził Łukasz Żygadło, dziennikarz.
Mocne wystąpienie Boguckiego
Przed głosowaniem suchej nitki na szefie polskiego rządu nie zostawił szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.
Nie chodzi o dobro zwierząt, bo gdyby o to chodziło, to zajęlibyśmy się wnioskiem prezydenta. (…) Jakie były tego motywy? Wystarczy popatrzeć na wpisy pana premiera. (…) Co premier pisze? „I co ci psy zawiniły?”. Szanowny panie premierze, mógłbym zapytać dzisiaj, a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, które chce pan pozbawić większości darmowych leków? Co panu zaszkodzili pracownicy sądów, którzy proszą o podwyżki? W końcu, co panu zawinili pańscy wyborcy, że pan nie potrafił spełnić swoich obietnic? Panie premierze, co ci ludzie panu zawinili?
— mówił.
Czym to panie premierze jest, jeśli nie podłością? (…) A gdybym chciał być złośliwy, to bym zapytał, na czyim pan był łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu pan wtedy był, gdy nazywano pana „ich człowiekiem w Warszawie”? Gdy pan mówił, że pan będzie pilnował, by razem z Putinem nie sypać piachu w tryby? (…) I dzisiaj ma pan czelność prezydenta RP, wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach (…) mówić o podłości?
— dodał.
