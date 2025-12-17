Sejm nie odrzucił w środę weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało 246 posłów, w tym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.
Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów PSL-TD, 31 posłów Polski 2050, 21 posłów Lewicy, 4 posłów Razem i 4 niezrzeszonych. Przeciw było 175 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 10 posłów Konfederacji, 4 posłów Republikanów, 2 posłów Konfederacji Korony Polskiej i 1 poseł niezależny.
W głosowaniu nie wzięło udział 22 posłów.
Weto prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki na początku grudnia zawetował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt (tzw. ustawę łańcuchową).
Karol Nawrocki jest za tym, żeby spuścić psy z łańcuchów i złożył do Sejmu w tym zakresie stosowny projekt ustawy. Podkreślił, że administracja prezydenta jest gotowa do współpracy w tej kwestii.
Zaznaczył, że zawetowana ustawa była aktem wadliwie skonstruowanym pod względem merytorycznym oraz prawno-legislacyjnym, ponieważ zawężała zakaz trzymania na uwięzi wyłącznie do psów.
Ustawa ta m.in. stygmatyzowała polską wieś i wprowadzała nierealistyczne rozmiary wymaganych kojców.
Adrian Siwek/PAP/X
