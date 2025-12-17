PILNE!

Na nic antyprezydencka histeria. Weto głowy państwa wobec tzw. ustawy łańcuchowej nie zostało odrzucone! Zabrakło głosów

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Weto wobec tzw. ustawy łańcuchowej nie zostało odrzucone. / autor: PAP/Piotr Nowak
Weto wobec tzw. ustawy łańcuchowej nie zostało odrzucone. / autor: PAP/Piotr Nowak

Sejm nie odrzucił w środę weta prezydenta Karola Nawrockiego wobec tzw. ustawy łańcuchowej. Przeciwko odrzuceniu zagłosowało 246 posłów, w tym parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Za ponownym uchwaleniem ustawy głosowało 155 posłów Koalicji Obywatelskiej, 32 posłów PSL-TD, 31 posłów Polski 2050, 21 posłów Lewicy, 4 posłów Razem i 4 niezrzeszonych. Przeciw było 175 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 10 posłów Konfederacji, 4 posłów Republikanów, 2 posłów Konfederacji Korony Polskiej i 1 poseł niezależny.

W głosowaniu nie wzięło udział 22 posłów.

Wyniki głosowania / autor: Sejm.gov.pl
Wyniki głosowania / autor: Sejm.gov.pl

Weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki na początku grudnia zawetował nowelizację ustawy o ochronie zwierząt (tzw. ustawę łańcuchową).

Karol Nawrocki jest za tym, żeby spuścić psy z łańcuchów i złożył do Sejmu w tym zakresie stosowny projekt ustawy. Podkreślił, że administracja prezydenta jest gotowa do współpracy w tej kwestii.

Zaznaczył, że zawetowana ustawa była aktem wadliwie skonstruowanym pod względem merytorycznym oraz prawno-legislacyjnym, ponieważ zawężała zakaz trzymania na uwięzi wyłącznie do psów.

Ustawa ta m.in. stygmatyzowała polską wieś i wprowadzała nierealistyczne rozmiary wymaganych kojców.

CZYTAJ TAKŻE:

Zbigniew Bogucki jednoznacznie w Sejmie: Ustawa „kojcowa” stygmatyzuje polską wieś. Nie ma na to zgody pana prezydenta

Pełczyńska-Nałęcz przyprowadziła zwierzę do Sejmu. Cieszyński nie wytrzymał. „Robiła propagandę, obok trząsł się ze stresu piesek”

Bogucki: Tzw. ustawa łańcuchowa była nieżyciowa. To prawo szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Prezydent przedstawił alternatywny projekt

Adrian Siwek/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych