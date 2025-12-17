Zbigniew Bogucki zabrał głos przed głosowaniem Sejmu ws. prezydenckiego weta dot. tzw. „ustawy kojcowej”. „Czym to panie premierze jest, jeśli nie podłością?” – pytał szefa rządu.
Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej zabrał głos z mównicy sejmowej, zwracając się do premiera RP Donalda Tuska.
Nie chodzi o dobro zwierząt, bo gdyby o to chodziło, to zajęlibyśmy się wnioskiem prezydenta. (…) Jakie były tego motywy? Wystarczy popatrzeć na wpisy pana premiera. (…) Co premier pisze? „I co ci psy zawiniły?”. Szanowny panie premierze, mógłbym zapytać dzisiaj, a co panu zawinili pacjenci, którzy nie mogą dostać się do lekarza? A co panu zawiniły dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, które chce pan pozbawić większości darmowych leków? Co panu zaszkodzili pracownicy sądów, którzy proszą o podwyżki? W końcu, co panu zawinili pańscy wyborcy, że pan nie potrafił spełnić swoich obietnic? Panie premierze, co ci ludzie panu zawinili?
– pytał Bogucki.
Wpisy premiera
Następnie przypomniał kolejne wpisy premiera wymierzone w opozycję.
Czym to panie premierze jest, jeśli nie podłością? (…) A gdybym chciał być złośliwy, to bym zapytał, na czyim pan był łańcuchu kilkanaście czy kilka lat temu? Na czyim łańcuchu pan wtedy był, gdy nazywano pana „ich człowiekiem w Warszawie”? Gdy pan mówił, że pan będzie pilnował, by razem z Putinem nie sypać piachu w tryby? (…) I dzisiaj ma pan czelność prezydenta RP, wybranego w wolnych, demokratycznych wyborach (…) mówić o podłości?
– mówił Zbigniew Bogucki.
