„To nie jest coś, co bardzo mocno obciąża jego działalność. Z tego, co wiem, to pełnił tam zupełnie nieznaczącą funkcję, o ile w ogóle. Więc jakby ja tej sprawy dobrze nie znam” - mówił rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez Telewizję wPolsce24 o przeszłość Jacka Dobrzyńskiego w ORMO.
Internet obiegły doniesienia o służbie Jacka Dobrzyńskiego w ORMO. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych próbował nieudolnie tłumaczyć się, że nie zrobił nic złego.
Blisko 40 lat temu kontynuując swoje dziecięce zainteresowania zostałem społecznym inspektorem ruchu drogowego. Funkcja ta polegająca wyłącznie na dbaniu o bezpieczeństwo na drogach była w strukturach ówczesnej ochotniczej milicyjnej rezerwy. Wspólnie z kolegami walczyliśmy z piractwem i drogową bandytką, zatrzymywaliśmy siejących śmierć pijanych kierowców, spotykaliśmy się z dziećmi na szkolnych pogadankach, ucząc ich bezpiecznych zachowań na drogach
— pisał.
Szłapka broni
O sprawę zapytany przez reporterkę Telewizji wPolsce24 został podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
Panie ministrze, według dokumentów pan Jacek Dobrzyński był niegdyś związany z ORMO. Czy z punktu widzenia rządu taka przeszłość ma dziś znaczenie przy ocenie, czy dana osoba powinna pełnić funkcje publiczne?
— zapytała dziennikarka.
Nagle Szłapka popisał się dość dziwnym pytaniem, próbując nieudolnie ośmieszyć naszą dziennikarkę.
A może pani rozszyfrować ten skrót?
— zapytał.
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
— odparła reporterka Telewizji wPolsce24.
Pan minister Dobrzyński odniósł się do tych zarzutów. To nie jest coś, co bardzo mocno obciąża jego działalność. Z tego, co wiem, to pełnił tam zupełnie nieznaczącą funkcję, o ile w ogóle. Więc jakby ja tej sprawy dobrze nie znam. Część mediów zrobiła z tego bardzo poważny hejt. Nie zauważyłem, żeby w tych mediach kiedykolwiek pojawiła się informacja o tym, że na przykład były poseł PiS, prokurator Piotrowicz został odznaczony przez Jaruzelskiego Krzyżem Zasługi na przykład. Albo były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego skazywał ludzi za to, że 11 listopada uczestniczyli w akcjach patriotycznych
— atakował.
