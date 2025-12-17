Prokuratura przygotowuje wniosek o zakazie wydania ewentualnego kolejnego paszportu byłemu szefowi MS Zbigniewowi Ziobrze. Jak poinformował rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, chodzi o „utrudnienie” b. szefowi MS „ewentualnej dalszej ucieczki poza strefę Schengen” oraz uprawdopodobnienie jego zatrzymania. Uruchomiona przez żurkowców procedura budzi poważne wątpliwości, ponieważ wyprzedza kluczowe decyzje wynikające z postępowania dotyczącego Ziobry, któremu nie przedstawiono nawet zarzutów. Miały też zostać zignorowane wnioski jego obrońców.
Paszport Zbigniewa Ziobry, posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości został unieważniony decyzją wojewody mazowieckiego. Wniosek w tej sprawie skierowała Prokuratura Krajowa, w której śledztwie Ziobro jest podejrzany o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Decyzją ws. unieważnienia paszportu byłemu szefowi MS pochwalił się wczoraj na X minister Marcin Kierwiński.
W ocenie mec. Adama Gomoły paszport „został unieważniony decyzją podjętą z rażącym naruszeniem przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego” ponieważ, że „zignorowano wnioski Strony i ich pełnomocników”.
„Utrudnić” wydanie nowego paszportu
Podczas dzisiejszej konferencji rzecznik neo-PK prok. Przemysław Nowak potwierdził, że decyzja wojewody mazowieckiego dotarła do prokuratury i jest zgodna z jej wnioskiem.
Z tego co wiem, prokurator będzie kierował jeszcze wniosek o to, aby nie wydawać kolejnego paszportu, czyli o zakazie wydania ewentualnego kolejnego paszportu
— poinformował prokurator Nowak. Podkreślił, że kolejny wniosek ma skutkować tym, aby nie można było wystawić Ziobrze kolejnego paszportu.
Dodał, że na tym etapie prokuratura stara się „utrudnić” b. szefowi MS „ewentualną dalszą ucieczkę poza strefę Schengen” oraz uprawdopodobnić jego zatrzymanie.
Były minister sprawiedliwości od końca października przebywa na Węgrzech. Jak podkreślają obrońcy posła PiS nie on liczyć na sprawiedliwy proces. Zbigniew Ziobro zadeklarował, że stawi się w kraju w ciągu kilku godzin, jeśli „zostanie przywrócony losowy przydział spraw sędziom”, zostaną przywróceni „nielegalnie odwołani prezesi sądów” oraz „legalna władza w prokuraturze, w tym legalny prokurator krajowy”.
Zarzuty, które prokurator chce przedstawić posłowi PiS, dotyczą m.in. założenia i kierowania „zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu la.
22 grudnia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów rozpatrzy wniosek prokuratury o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące.
Robert Knap/PAP
