Prezydent powołał Radę do spraw Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Do Spraw Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Przewodniczącym rady został Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta RP, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Więcej o tej sprawie napisał wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w serwisie X.

Powołaliśmy bardzo ważną Radę przy Prezydencie Karolu Nawrockim - Radę ds. Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

— przekazał.

To symboliczny wyraz oddania szacunku Bohaterom, dzięki którym mamy wolną Polskę. Akty nominacyjne wręczył min. Sławomir Cenckiewicz

— dodał.

Pełny skład rady:

Jan Józef Kasprzyk - przewodniczący rady

dr Andrzej Anusz

Kordian Borejko

Adam Borowski

Andrzej Chendyński

Andrzej Chyłek

Alina Cybula-Borowińska

mjr Władysław Dąbrowski

Joanna Duda-Gwiazda

Kazimierz Drzazga

Krzysztof Durek

Marek Franczak

o. Kazimierz Głaz

dr Jarosław Guzy

Andrzej Gwiazda

Jacek Juzwa

płk dr inż. Leonard Kapiszewski

Sławomir Karpiński

Andrzej Kisielewicz

Andrzej Kołodziej

Jerzy Kowalczyk

Anna Krakowiak-Pacholska

Elżbieta Królikowska-Avis

Marzena Kruk

płk Waldemar Kruszyński

Adam Stefan Lewandowski

Antoni Łapkowski

Ryszard Majdzik

Henryk Marczak

Adrian Siwek/X

