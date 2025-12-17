Kancelaria Prezydenta RP przekazała, że prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Do Spraw Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej. Przewodniczącym rady został Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta RP, były szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Więcej o tej sprawie napisał wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w serwisie X.
Powołaliśmy bardzo ważną Radę przy Prezydencie Karolu Nawrockim - Radę ds. Kombatantów, Osób Represjonowanych i Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
— przekazał.
To symboliczny wyraz oddania szacunku Bohaterom, dzięki którym mamy wolną Polskę. Akty nominacyjne wręczył min. Sławomir Cenckiewicz
— dodał.
Pełny skład rady:
Jan Józef Kasprzyk - przewodniczący rady
dr Andrzej Anusz
Kordian Borejko
Adam Borowski
Andrzej Chendyński
Andrzej Chyłek
Alina Cybula-Borowińska
mjr Władysław Dąbrowski
Joanna Duda-Gwiazda
Kazimierz Drzazga
Krzysztof Durek
Marek Franczak
o. Kazimierz Głaz
dr Jarosław Guzy
Andrzej Gwiazda
Jacek Juzwa
płk dr inż. Leonard Kapiszewski
Sławomir Karpiński
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Kołodziej
Jerzy Kowalczyk
Anna Krakowiak-Pacholska
Elżbieta Królikowska-Avis
Marzena Kruk
płk Waldemar Kruszyński
Adam Stefan Lewandowski
Antoni Łapkowski
Ryszard Majdzik
Henryk Marczak
