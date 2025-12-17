W KPRP odbyły się konsultacje dotyczące reformy Nowackiej. "Przedstawiciele środowisk oświatowych wyrażają sprzeciw"

  • Polityka
  • opublikowano:
W Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje, pod przewodnictwem Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera ws. rządowej reformy edukacji / autor: Przemysław Keler/KPRP
W Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje, pod przewodnictwem Szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera ws. rządowej reformy edukacji / autor: Przemysław Keler/KPRP

W Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje środowisk oświatowych pod przewodnictwem szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera, które dotyczyły rządowej reformy edukacji. „Wśród głównych zarzutów strony społecznej pojawia się: odejście od funkcji edukacyjnej szkoły, na rzecz dominacji funkcji opiekuńczej i terapeutycznej, odejście od kształtowania u uczniów postawy patriotycznej czy osłabienie wymagań dydaktycznych, stanowiących oś systemu edukacji” - czytamy na stronach KPRP.

Nowelizacja Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, która trafiła do prezydenta, zmienia m.in. definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dla publicznych szkół jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w wychowaniu przedszkolnym oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w przypadku klasy I szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2027/2028.

W odpowiedzi na liczne apele środowiska oświaty, związane z reformą edukacji kierowane do Prezydenta, w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje, pod przewodnictwem Szefa Gabinetu Prezydenta RP ministra Pawła Szefernakera.

Debata dotyczyła zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w systemie oświaty w ramach tzw. „Reformy 26. Kompas jutra”. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowisk oświatowych wyrażają sprzeciw wobec proponowanych zmian, zarzucając MEN wprowadzenie zmian o charakterze transformacji systemowej, czyli długofalowej i głębokiej reformy systemu, która w przyszłości pozwoli na kolejne, bardziej radykalne kroki

— poinformowano na profilu KPRP w mediach społecznościowych.

CZYTAJ TAKŻE: Związki nauczycielskie chcą, by prezydent zawetował nowelę Prawa oświatowego. „MEN generuje kolejny chaos kompetencyjny”

Zakłócenie ciągłości cyklu kształcenia”

W czasie dyskusji zgłoszono potrzebę redukcji treści w postawie programowej oraz konieczność położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne i przywrócenie prac domowych, a także zachowanie humanistycznych fundamentów edukacji.

Wśród głównych zarzutów strony społecznej pojawia się: odejście od funkcji edukacyjnej szkoły, na rzecz dominacji funkcji opiekuńczej i terapeutycznej, odejście od kształtowania u uczniów postawy patriotycznej czy osłabienie wymagań dydaktycznych, stanowiących oś systemu edukacji

— czytamy na stronach prezydenckiej kancelarii.

Zgodnie z przedstawioną informacją, środowiska oświatowe uważają, że ustawa jest „wewnętrznie niejednoznaczna i nieczytelna, brak jest jasnych definicji kluczowych pojęć, brak jednoznaczności i przejrzystości prawa”.

Proponowane zmiany wprowadzają centralizację odpowiedzialności, pozbawiając nauczycieli autonomii. Ponadto, wskazano negatywne skutki wprowadzenia „błyskawicznej reformy”, takie jak: zakłócenie ciągłości cyklu kształcenia, przepełnienie podstawy programowej, przeciążenie uczniów, zwiększenie ilości dokumentacji wypełnianej przez pedagogów czy komercjalizacja oświaty

— dowiadujemy się po przeprowadzonych konsultacjach w Pałacu Prezydenta.

CZYTAJ TAKŻE:

— „Nie dla deprawacji!”. Polacy głośno przeciw tzw. „edukacji zdrowotnej”. Manifestacja przed szkołą, w której przemawiała Nowacka

— Nowacka się załamie! Są dane ws. edukacji zdrowotnej z Warszawy. Wypisano ponad 86 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych

Robert Knap/prezydent.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych