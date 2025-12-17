W Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje środowisk oświatowych pod przewodnictwem szefa Gabinetu Prezydenta RP Pawła Szefernakera, które dotyczyły rządowej reformy edukacji. „Wśród głównych zarzutów strony społecznej pojawia się: odejście od funkcji edukacyjnej szkoły, na rzecz dominacji funkcji opiekuńczej i terapeutycznej, odejście od kształtowania u uczniów postawy patriotycznej czy osłabienie wymagań dydaktycznych, stanowiących oś systemu edukacji” - czytamy na stronach KPRP.
Nowelizacja Prawa oświatowego i niektórych innych ustaw, która trafiła do prezydenta, zmienia m.in. definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania dla publicznych szkół jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w wychowaniu przedszkolnym oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a w przypadku klasy I szkół ponadpodstawowych od roku szkolnego 2027/2028.
W odpowiedzi na liczne apele środowiska oświaty, związane z reformą edukacji kierowane do Prezydenta, w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje, pod przewodnictwem Szefa Gabinetu Prezydenta RP ministra Pawła Szefernakera.
Debata dotyczyła zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w systemie oświaty w ramach tzw. „Reformy 26. Kompas jutra”. Obecni na spotkaniu przedstawiciele środowisk oświatowych wyrażają sprzeciw wobec proponowanych zmian, zarzucając MEN wprowadzenie zmian o charakterze transformacji systemowej, czyli długofalowej i głębokiej reformy systemu, która w przyszłości pozwoli na kolejne, bardziej radykalne kroki
— poinformowano na profilu KPRP w mediach społecznościowych.
CZYTAJ TAKŻE: Związki nauczycielskie chcą, by prezydent zawetował nowelę Prawa oświatowego. „MEN generuje kolejny chaos kompetencyjny”
„Zakłócenie ciągłości cyklu kształcenia”
W czasie dyskusji zgłoszono potrzebę redukcji treści w postawie programowej oraz konieczność położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne i przywrócenie prac domowych, a także zachowanie humanistycznych fundamentów edukacji.
Wśród głównych zarzutów strony społecznej pojawia się: odejście od funkcji edukacyjnej szkoły, na rzecz dominacji funkcji opiekuńczej i terapeutycznej, odejście od kształtowania u uczniów postawy patriotycznej czy osłabienie wymagań dydaktycznych, stanowiących oś systemu edukacji
— czytamy na stronach prezydenckiej kancelarii.
Zgodnie z przedstawioną informacją, środowiska oświatowe uważają, że ustawa jest „wewnętrznie niejednoznaczna i nieczytelna, brak jest jasnych definicji kluczowych pojęć, brak jednoznaczności i przejrzystości prawa”.
Proponowane zmiany wprowadzają centralizację odpowiedzialności, pozbawiając nauczycieli autonomii. Ponadto, wskazano negatywne skutki wprowadzenia „błyskawicznej reformy”, takie jak: zakłócenie ciągłości cyklu kształcenia, przepełnienie podstawy programowej, przeciążenie uczniów, zwiększenie ilości dokumentacji wypełnianej przez pedagogów czy komercjalizacja oświaty
— dowiadujemy się po przeprowadzonych konsultacjach w Pałacu Prezydenta.
CZYTAJ TAKŻE:
— „Nie dla deprawacji!”. Polacy głośno przeciw tzw. „edukacji zdrowotnej”. Manifestacja przed szkołą, w której przemawiała Nowacka
— Nowacka się załamie! Są dane ws. edukacji zdrowotnej z Warszawy. Wypisano ponad 86 proc. uczniów szkół ponadpodstawowych
Robert Knap/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748527-w-kprp-odbyly-sie-konsultacje-dotyczace-reformy-edukacji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.