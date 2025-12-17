„Zadam pytanie: czy inne zwierzęta są gorsze? Czy państwo zapomnieliście o tych innych zwierzętach, czy to była tylko pomyłka?” – powiedział Zbigniew Bogucki w Sejmie, przemawiając przed głosowaniem ws. weta prezydenta do tzw. ustawy kojcowej.
Sejm ma dzisiaj zdecydować o odrzuceniu lub przyjęciu weta prezydenta ws. ustawy dotyczącej trzymania psów na łańcuchach.
Chciałbym bez emocji odnieść się do powodów, motywów, przyczyn, dla których ta ustawa nie została przez pana prezydenta podpisana. Ta izba dosyć pusta, choć wydawałoby się, że wielkie emocje wokół tej sprawy, a gdy patrzy się na te ławy izby i puste ławy rządowe bez pana premiera, to nie wiem, czy tak bardzo zależy wszystkim na tym, by ta ustawa weszła w życie
– tłumaczył prezydencki minister.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:Czarzasty lansuje się na proteście. Łańcuchy i… kontrowersyjna fundacja. Towarzysząca mu poseł uderza w prezydenta… jego dzieckiem
Prezydent RP jest za tym, by spuścić psy z łańcuchów. (…) I złożył w tym zakresie stosowny projekt ustawy w tym zakresie. (…) Te wszystkie informacje w przestrzeni publicznej, które wskazywały, że pan prezydent jest przeciwko spuszczeniu psów z łańcuchów polegają na nieprawdziwe, a często są jawnym przejawem kłamstwa. Ci, którzy je kolportują doskonale wiedzą, jaki jest projekt prezydenta, w tym projekcie jest zapisana kwestia ściągnięcia psom tych łańcuchów
– przekonywał.
Które zwierzęta są gorsze?
Następnie Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na zapis w ustawie dot. innych zwierząt niż psy.
Zadam pytanie: czy inne zwierzęta są gorsze? Czy państwo zapomnieliście o tych innych zwierzętach, czy to była tylko pomyłka? Ówczesny minister sprawiedliwości, państwa minister sprawiedliwości i sejmowi legislatorzy zwracali uwagę na to samo, na co zwraca prezydent RP. Ale państwo byliście głusi na te uwagi i nie chcieliście zawrzeć w akcie norm o charakterze generalnym. Prezydent rozstrzygnął to odmową podpisu i myślę, że Sejm dzisiaj to w sposób właściwy oceni
– powiedział.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:Pełczyńska-Nałęcz przyprowadziła zwierzę do Sejmu. Cieszyński nie wytrzymał. „Robiła propagandę, obok trząsł się ze stresu piesek”
Ważne, by obecny rząd realizował prawo, które obowiązuje, które czasami nie jest przestrzegane, czasami przez złych ludzi. Ale po to jest państwo, organy władzy, policja, inspekcja weterynaryjna, sądy. Ale po to jest władza wykonawcza w postaci rządu, pod którą poza sądami wszystkie te instytucje podlegają, by egzekwować prawo, które obowiązuję i bardzo często to się nie dzieje
– dodał.
Wielkość kojców
Prezydencki minister zwrócił też uwagę na kwestię wielkości kojców, zapisaną w rządowej ustawie.
Gdy trzeba zbudować dla dużego psa 20-metrowy kojec, a gdy są dwa, to powiększyć go o 50 proc., czyli trzeba zbudować 30-metrowy kojec. Ewentualnie zbudować dwa kojce po 20 metrów. (…) Taki gospodarza, który ma 3 psy musiałby zbudować trzy kojce po 20 metrów. Winszuję pomysłu. Jak to zrobić, gdzie to zrobić, gdzie to umieścić i ile by to kosztowało? Jednocześnie normy w schroniskach to 4, 8 metrów. Jak to jest, że można by było zabrać to zwierze, bo kojec nie spełniałby norm (…) i trafia do schroniska do zdecydowanie gorszych warunków. Gdzie tu logika? Pan prezydent jej nie widział, ja również jej nie widzę. Mam przekonanie, że ta odpowiednia większość, która dzisiaj jest potrzebna, również nie będzie jej widziała
– mówił.
Ta ustawa, niestety, stygmatyzuje w dużej mierze polską wieś i na to nie ma zgody pana prezydenta
– dodał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:Impertynencje Czarzastego. „Prowadzę taką politykę, jaką uważam za stosowną. Pan prezydent ma swój długopis, a ja mam swój
sejm.gov.pl/not. Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748526-zbigniew-bogucki-ta-ustawa-stygmatyzuje-wies
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.