TYLKO U NAS. Zaskakujący sondaż. Prezes OGB komentuje wyniki Konfederacji. "Klasycznej mijanki jeszcze nie ma. Na razie mamy remis"

  • Polityka
  • opublikowano:
Szef OGB Łukasz Pawłowski ocenia najnowszy sondaż OGB. Na zdjęciu szef OGB Pawłowski i artykuł portalu wPolityce (screen) / autor: Telewizja wPolsce24/wPolityce (screen)
Szef OGB Łukasz Pawłowski ocenia najnowszy sondaż OGB. Na zdjęciu szef OGB Pawłowski i artykuł portalu wPolityce (screen) / autor: Telewizja wPolsce24/wPolityce (screen)

Po naszym ostatnim badaniu kilka tygodni temu mówiliśmy, że do takiej mijanki może dojść. Widzieliśmy kilka sygnałów i nasze najnowsze badanie to po prostu potwierdziło” - powiedział prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do mijanki pomiędzy Konfederacją a formacją Grzegorza Brauna w najnowszym sondażu OGB.

Mijanka między Konfederacjami

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wskoczyła na trzecie miejsce w sondażu OGB.

Moim zdaniem klasycznej mijanki jeszcze nie ma. Na razie mamy remis, ale też nie widzę przyczyn, dlaczego miałoby się to zatrzymać w tym miejscu

— wyjaśnił Pawłowski.

Czy Grzegorz Braun będzie rósł na tyle, że zostanie liderem na prawicy?

Liderem prawicy cały czas jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Jarosław Kaczyński. Mijanka, znaczy tyle, że na trzecim miejscu zamienia się Konfederacja Grzegorza Brauna z Konfederacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

