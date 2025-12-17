„Po naszym ostatnim badaniu kilka tygodni temu mówiliśmy, że do takiej mijanki może dojść. Widzieliśmy kilka sygnałów i nasze najnowsze badanie to po prostu potwierdziło” - powiedział prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej Łukasz Pawłowski w programie „Bez Pardonu” na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do mijanki pomiędzy Konfederacją a formacją Grzegorza Brauna w najnowszym sondażu OGB.
Mijanka między Konfederacjami
Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wskoczyła na trzecie miejsce w sondażu OGB.
Moim zdaniem klasycznej mijanki jeszcze nie ma. Na razie mamy remis, ale też nie widzę przyczyn, dlaczego miałoby się to zatrzymać w tym miejscu
— wyjaśnił Pawłowski.
Czy Grzegorz Braun będzie rósł na tyle, że zostanie liderem na prawicy?
Liderem prawicy cały czas jest Prawo i Sprawiedliwość oraz Jarosław Kaczyński. Mijanka, znaczy tyle, że na trzecim miejscu zamienia się Konfederacja Grzegorza Brauna z Konfederacją Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena…
