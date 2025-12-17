Prezydent Karol Nawrocki spotka się z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte. Do rozmów głowy państwa z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego dojdzie w Pałacu Prezydenckim.
O spotkaniu prezydenta Nawrockiego z Sekretarzem Generalnym NATO poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
Jutro o godzinie 10.00 Prezydent RP Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte
– czytamy w jego wpisie na portalu X.
Mark Rutte oraz szef MON Wielkiej Brytanii John Healy wezwą też udział w spotkaniu z Grupą Bojową NATO w Bemowie Piskim. Gospodarzem spotkania będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Spotkanie ze stacjonującymi w Bemowie Piskim żołnierzami NATO przewidziano na godz. 12.30.
W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.
