Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem NATO. Do rozmów z Markiem Rutte dojdzie w Pałacu Prezydenckim

Prezydent spotka się z Markiem Rutte - na zdjęciu sekretarz generalny NATO / autor: Fratria
Prezydent Karol Nawrocki spotka się z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte. Do rozmów głowy państwa z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego dojdzie w Pałacu Prezydenckim.

O spotkaniu prezydenta Nawrockiego z Sekretarzem Generalnym NATO poinformował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

Jutro o godzinie 10.00 Prezydent RP Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim Sekretarza Generalnego NATO Marka Rutte

– czytamy w jego wpisie na portalu X.

Mark Rutte oraz szef MON Wielkiej Brytanii John Healy wezwą też udział w spotkaniu z Grupą Bojową NATO w Bemowie Piskim. Gospodarzem spotkania będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Spotkanie ze stacjonującymi w Bemowie Piskim żołnierzami NATO przewidziano na godz. 12.30.

W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

PAP/X/oprac. Tomasz Karpowicz

