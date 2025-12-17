Podczas „Wielkiego Marszu w Obronie Zwierząt” marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i inni politycy koalicji rządzącej nie tylko próbowali grać na emocjach i uczuciach i manipulować faktami, ale również… brylowali w towarzystwie Konrada Kuźmińskiego i Krystyny Pietruszki - przedstawicieli organizacji DIOZ, wokół której ostatnimi czasy pojawia się mnóstwo kontrowersji. Dość powiedzieć, że w październiku tego roku Konrad Kuźmiński i jego współpracownik Eryk Złoty zostali prawomocnie skazani za… kradzież psa. Poseł KO Katarzyna Kierzek-Koperska uderzała w prezydenta Karola Nawrockiego, mówiąc o jego dzieciach.
Włodzimierz Czarzasty i jego koledzy z koalicji 13 grudnia nadal wojują z prezydentem Nawrockim. Tym razem chodzi o weto do tzw. ustawy łańcuchowej. Sejm głosuje dziś nad odrzuceniem prezydenckiego weta, a przed budynkiem parlamentu odbywa się dziś „Wielki Marsz w Obronie Zwierząt” pod hasłem „Zerwijcie łańcuchy, odrzućcie weto”.
„Panie prezydencie, to są te łańcuchy”
Na scenie podczas manifestacji brylował oczywiście marszałek Czarzasty, ale też parlamentarzyści koalicji - jak np. Izabela Bodnar czy Katarzyna Kierzek-Koperska. Nie były to jednak jedyne osoby, które towarzyszyły drugiej osobie w państwie - osobie, która zastępuje prezydenta w razie jego niezdolności do wykonywania obowiązków.
Po pierwsze: wielkie słowa podziękowania dla tych ludzi, bo oni codziennie robią to, o czym my marzymy. Dziękuję panu serdecznie
— zwrócił się Czarzasty do młodego mężczyzny i starszej kobiety, którzy stali obok niego z łańcuchami na szyjach.
Panie prezydencie, to są te łańcuchy, które pan nie chce zdjąć zwierzętom. To jest w ogóle bez sensu. Muszę państwo powiedzieć, że mam takie poczucie absurdu, że walczę w sprawie tak oczywistej, i nie można przebić w tej sprawie muru. To jest absurd
— mówi Czarzasty, który na scenie ściska się z przedstawicielami DIOZ - Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Praw Zwierząt. O tej organizacji i jej przedstawicielach już za chwilę napiszemy więcej.
Patrzyłem jak nie było zgody prezydenta na założenie Parku Narodowego. Patrzę teraz na to, co robią ci ludzie. Zapraszam. Nie moja wystawa, nie ja robiłem zdjęcia, ale to naprawdę robi wrażenie. To jest naprawdę pomoc z serca i niczego innego. Apeluję do pana prezydenta Nawrockiego. Niech Pan otworzy serce. Ja, jako marszałek, zrobiłem naprawdę wszystko, co mogłem zrobić
— dodaje marszałek.
To jest drugie weto głosowane w Sejmie. Dzisiaj będzie głosowane. I bez względu na to, czy weto będzie odrzucone, czy nie, to sprawa już wygrała. Ludzie są tym coraz bardziej przejęci. Zwyciężymy wcześniej czy później. Czy będzie projekt obywatelski, może zrobimy projekt obywatelski – wygramy tę sprawę, prędzej czy później. Mówię też do posłów i posłanek PiS. Ponad 20 osób głosowało za tą ustawa. Nie możecie zmieniać stanu swojego rozumu i swoich serc dlatego, że ktoś z jakiegoś pałacu, w imię nie wiadomo jakich interesów, blokować tę ustawę. Przecież miesiąc temu byliście za. I co się wam stało? Nagle serca stały się z kamienia? Rozumy poszły w drugą stronę? Miejcie serca otwarte. Dużo mówicie o miłości, otwartości, Świętach Bożego Narodzenia, także o stole wspólnym. Czy w związku z tym możecie mieć tyle empatii, żeby przestać o tym mówić, a zacząć robić, pomagać zwierzętom?
— pyta Czarzasty.
Czy przegramy dziś głosowanie, czy nie, to sprawę wygramy
— zapowiada.
„To, co się wydarzyło, to hańba”
Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela (KO) oceniła, że „to, co się wydarzyło, to hańba”. Podkreśliła, że zawetowana ustawa była pierwszym od prawie trzydziestu lat, trudnym kompromisem, nad którym parlamentarzyści pracowali przez rok.
Wzywamy pana prezesa (Jarosława Kaczyńskiego - PAP), żeby postąpił tak, jak mówił przy Piątce dla zwierząt. Każdy przyzwoity człowiek będzie głosował za odrzuceniem tego weta. Więc panie prezesie Kaczyński i 48 posłów, których głosowało z panem, po prostu odrzućmy to weto
— powiedziała.
Prezes OTOZ Animals Ewa Gebert zaznaczyła, że organizacja, którą reprezentuje rocznie przeprowadza ponad siedem tysięcy interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Podkreśliła, że interwencje przeprowadzane były zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich.
To prezydent stygmatyzuje wieś, ponieważ prezydent chce, aby ta wieś wyglądała jak z XIX wieku
— zaznaczyła.
Pełnomocnik fundacji Viva! mec. Katarzyna Topczewska przypomniała z kolei, że w 2011 r. Sejm zamiast zakazu trzymania psów na uwięzi, wprowadził obowiązujące dziś przepisy, zgodnie z którymi długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.
Te psy, które wtedy czekały na to zerwanie z łańcuchami, dzisiaj już nie żyją
— podkreśliła.
Uczestnicy manifestacji skandują hasła: „odrzucić weto” i „weto do kosza”. Mają ze sobą również transparenty, z hasłami: „państwo, które krzywdzi psy krzywdzi wszystkich”, „twoje weto ich cierpienie” czy „odrzućcie weto, zerwijcie łańcuchy”.
Manifestacja będzie trwać do czasu głosowania nad odrzuceniem weta w Sejmie, które zaplanowane jest w bloku głosowań na godz. 18.
Kto towarzyszył marszałkowi Sejmu?
Ale OTOZ Animals czy Viva! to nie jedyne prozwierzęce organizacje, które pojawiły się na manifestacji. Uwagę zwraca też obecność przedstawicieli DIOZ. Te osoby to: Konrad Kuźmiński i Krystyna Pietruszka. Kuźmiński, który jest prezesem tej organizacji, ma na swoim koncie m.in. wyrok za kradzież psa (tak jak jego bliski współpracownik w DIOZ, Eryk Złoty). Wokół DIOZ, Kuźmińskiego czy Złotego od pewnego czasu pojawiają się liczne kontrowersje. Ten temat obszernie poruszają tacy youtuberzy jak „Klepsydra” czy „Koci Tata”. Drugi z wymienionych jest byłym wolontariuszem DIOZ.
Pod koniec marca reportaż o kłopotach prawnych Konrada Kuźmińskiego i zarzucanej mu kradzieży psa przygotowała… TVP w likwidacji. Na Facebooku działają profile takie jak „Prawda o DIOZ” i „Prawda o DIOZ 2.0” prowadzone prawdopodobnie przez byłych wolontariuszy i pracowników.
Same materiały publikowane w internecie przez DIOZ, które zapewne wielu z Państwa wyświetliły się kiedyś jako „rolki” na Instagramie czy Facebooku. Zachowania i wypowiedzi „inspektorów” niejednokrotnie są dość ostre. Widać, że celem jest wywołanie oburzenia (trudno powiedzieć, że za każdym razem niesłusznie), nierzadko na filmach pokazywani są ludzie mieszkający w małych wioskach, często starsi, samotni, chorzy, zaburzeni, czy pogrążeni w nałogach. „Inspektorzy” nierzadko wypowiadają się w pogardliwy, obraźliwy sposób o domu czy mieszkaniu danej osoby czy o niej samej - chodzi o wywołanie oburzenia, a niekiedy wręcz lincz na mieszkańcach danego gospodarstwa. Materiałów o wspomnianej organizacji jest tak wiele, że bez problemu można wyrobić sobie opinię na ten temat.
„Pan prezydent - czego on uczy swoje dziecko”
Czarzasty ściskał się z Konradem Kuźmińskim i Krystyną Pietruszką, a prezesowi DIOZ obiecał, że jest do jego dyspozycji. Później jednak uprzejmości się skończyły, a zaczęła brudna gra polityczna.
A jeszcze tu mam głos od państwa. Pan prezydent, czego on uczy swoje dziecko? Właśnie, czego? Tego, żeby nie mieć żadnej empatii do zwierząt. Przecież to dziecko bierze z niego przykład. Panie prezydencie, odwagi i proszę przestać patrzeć przedmiotowo na żywe stworzenie
— stwierdziła poseł KO Katarzyna Kierzek-Koperska.
Dziś w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej. Pod Sejmem trwa właśnie manifestacja „Zerwijcie Łańcuchy Odrzućcie Weto”. Drodzy Posłowie - to nie dla nas ta ustawa. To ustawa dla cierpiących zwierząt, latami przykutych do łańcuchów albo żyjących w mikroklatkach, bez ruchu, w izolacji i upodleniu. Ponad 61 proc. Polaków nie popiera weta w sprawie łańcuchów. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy zmienić los psów w Polsce. Potrzeba tylko Waszych głosów!
— napisała na portalu X Izabela Bodnar.
Jak można mówić o empatii (i zarzucać komuś jej brak) i do ataku wykorzystywać dziecko?
