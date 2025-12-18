„Nasi badacze, czy osoby, które tam jeżdżą, żeby wykonywać prace, nie zawsze zgadzają się na to, żeby w tym konkretnym czasie tam pojechać. To jest bardzo ważne dla nas, żeby prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny” - powiedziała minister kultury Marta Cienkowska (Polska 2050) w rozmowie z RMF FM, odnosząc się do utrudnień w ekshumacjach polskich ofiar na Ukrainie.
Co pewien czas do debaty publicznej wraca sprawa ekshumacji pomordowanych Polaków na Ukrainie. Jesteśmy krajem, który udzielił bezprecedensowej pomocy po rosyjskiej agresji na naszego wschodniego sąsiada. Mimo to, ukraińska strona robi wszystko, żeby nie dopuścić poszukiwań ofiar na szeroką skalę.
Ekshumacje na Ukrainie
Minister kultury Marta Cienkowska (Polska 2050) została zapytana, dlaczego Ukraińcy blokują ekshumacje? Polityk stwierdziła, że prawda leży gdzie indziej…
Mamy bardzo dobre zrozumienie obu stron, jeśli chodzi o tę sprawę. Proszę pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której mało mówimy. Prace na terenie Ukrainy odbywają się na terenie państwa objętego wojną. Nasi badacze czy osoby, które tam jeżdżą, żeby wykonywać prace, nie zawsze zgadzają się na to, żeby w tym konkretnym czasie tam pojechać. To jest bardzo ważne dla nas, żeby prace były przeprowadzone w sposób bezpieczny
— powiedziała.
Jak mi ktoś mówi, że Ukraińcy kiedyś mówili, że to będzie niewykonywane, to ja teraz mówię: „Proszę bardzo, mamy już dwa pochówki, skończyliśmy pracę w dwóch miejscowościach, zaczynamy w trzeciej”. W ogóle nie ma żadnych blokad ze strony ukraińskiej
— dodała.
Abonament RTV
W rozmowie została poruszona kwestia abonamentu radiowo-telewizyjnego? Redaktor Tomasz Terlikowski zapytał, czy i kiedy zostanie zniesiony?
Mój plan jest taki, żeby od 1 stycznia 2027
— odpowiedziała minister.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Jan Piekło: Dobrze by było, żeby zaprzęg stosunków polsko-ukraińskich przejęła KPRP. Zełenski będzie musiał to zrozumieć
— Prezydent przed wizytą Zełenskiego: Powinniśmy wspierać Ukrainę, ale mamy też swoje oczekiwania; Nie wyślę polskich żołnierzy na Ukrainę
— Kowal uderzył w prezydenta. Mocna riposta Przydacza: Nic pan nie załatwił ws. ekshumacji. Mniej zdjęć i pouczania, a więcej skuteczności
xyz/X/300polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748509-trudnosci-z-ekshumacjami-cienkowska-przekonujaco-tlumaczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.