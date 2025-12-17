TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bogucki o ataku na Cenckiewicza: Mamy do czynienia z kloaką. "Dziś pan profesor, a jutro może to być każdy z nas"

  • Polityka
  • opublikowano:
Szef KPRP Zbigniew Bogucki w studiu Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Szef KPRP Zbigniew Bogucki w studiu Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

Jeśli ktoś nie będzie podobał się władzy, nagle okaże się, że można wyciągać dokumentację lekarską z takiego czy innego leczenia czy terapii, czy jakie leki zażywaliśmy. To jest państwo opresyjne, to jest państwo takiej demokracji walczącej, która walczy ze swoimi obywatelami, ale walczy również z podstawowymi prawami obywatela” - powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego na antenie Telewizji wPolsce24. Prezydencki minister odniósł się do ataku „Gazety Wyborczej” na szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. „To jest rynsztok. Mamy do czynienia z kloaką, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wyciekają dane wrażliwe, dotyczące kwestii zdrowia, przez służby specjalne” - punktował minister.

Premier Donald Tusk twierdzi, że chce rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, który jednak przestał odbierać telefony od szefa rządu. Czy rzeczywiście? Na to pytanie odpowiedział w rozmowie z Telewizją wPolsce24 Zbigniew Bogucki, szef KPRP. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych