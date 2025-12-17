„Jeśli ktoś nie będzie podobał się władzy, nagle okaże się, że można wyciągać dokumentację lekarską z takiego czy innego leczenia czy terapii, czy jakie leki zażywaliśmy. To jest państwo opresyjne, to jest państwo takiej demokracji walczącej, która walczy ze swoimi obywatelami, ale walczy również z podstawowymi prawami obywatela” - powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego na antenie Telewizji wPolsce24. Prezydencki minister odniósł się do ataku „Gazety Wyborczej” na szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. „To jest rynsztok. Mamy do czynienia z kloaką, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wyciekają dane wrażliwe, dotyczące kwestii zdrowia, przez służby specjalne” - punktował minister.
