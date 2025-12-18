Barbara Piwnik, sędzia w stanie spoczynku bardzo krytycznie oceniła działania obecnej władzy w stosunku do byłego szefa MS Zbigniewa Ziobro. „Zastanawiam się, jakie jeszcze działania będą podejmowane, żeby tylko nie pozwolić opinii publicznej zapominać o toczącym się postępowaniu” - powiedziała była szefowa resortu sprawiedliwości w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski. Sędzia Piwnik odniosła się także do unieważnienia paszportu Ziobrze.
Kilka dni temu szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o decyzji wojewody mazowieckiego, która unieważniła paszport Zbigniewa Ziobry. Wnioskowała o to neo-Prokuratura Krajowa, która chce postawić Ziobrze zarzuty ws. funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Na antenie Telewizji wPolsce24 były minister sprawiedliwości przypomniał jednak, że jego pełnomocnicy ciągle nie otrzymali w tej sprawie stosownych dokumentów, co może oznaczać, że obecna władza po raz kolejny złamała prawo.
Zachowaniem władz zdumiona jest Barbara Piwnik, była szefowa MS sędzia w stanie spoczynku. W rozmowie z Wirtualną Polską stwierdziła, że to „nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania w sprawie”.
Mnie przez 40 lat wykonywania zawodu i orzekania w sprawach karnych nie przyszłoby do głowy, żeby zanim zapadnie decyzja podejmować jakiekolwiek decyzje, czy próby decyzji wyprzedzających, a związanych z treścią orzeczenia, jakie może zapaść
— powiedziała była szefowa MS dodając, że decyzja związana z unieważnieniem paszportu Ziobrze była przedwczesna.
Mnie to zaczyna o tyle niepokoić, że tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem prawidłowego toku postępowania w sprawie, które powinno toczyć się w ciszy, kiedy jest na tym etapie
— podkreśliła sędzia Barbara Piwnik.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Kierwiński za wcześnie ogłosił „sukces”? Ziobro: Mój paszport jest ważny do momentu dostarczenia decyzji wraz z uzasadnieniem
Kreowanie rzeczywistości
Mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik posła Zbigniewa Ziobry wielokrotnie podkreślał, że jego mandant nie może liczyć dziś na sprawiedliwy proces w Polsce. W mediach społecznościowych zamieścił obszerne fragmenty wypowiedzi sędzi Barbary Piwnik.
Pani sędzia Barbara Piwnik była surowa dla oskarżonych, których czyny były potwierdzane dowodami.
Ale bardzo krytycznie patrzyła na działania Prokuratury i służb, które „kreowały” rzeczywistość próbując wsadzić do więzienia ludzi na podstawie przygotowanych wcześniej albo obiektywnie słabych dowodów.
Właśnie na portalu Wirtualna Polska ukazała się jej wypowiedź w sprawie tego, co Prokuratura oraz politycy robią w sprawie posła Zbigniewa Ziobro
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski i zacytował słowa sędzi Piwnik.
CZYTAJ TAKŻE: Ziobro będzie przesłuchany w Belgii lub na Węgrzech? Mec. Lewandowski: W Polsce nie może dziś liczyć na sprawiedliwy proces
Robert Knap/X/WP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748500-sedzia-piwnik-krytykuje-dzialania-obecnej-wladzy-ws-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.