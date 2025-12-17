„To jest prawdziwe piekło kobiet. 41-letnia kobieta umiera po cesarskim cięciu, bo na porodówce nie było ginekologa. Jednak Marszu Miliona Serc teraz już nie będzie” - napisała w serwisie X poseł PiS, była minister zdrowia Katarzyna Sójka. „Gdzie jesteście dzisiaj feministki, które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć? Cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj jesteście? Ja państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister zdrowia, która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na SOR” - grzmiał z mównicy sejmowej poseł PiS Paweł Jabłoński.
W maju do prywatnego centrum medycznego „Esculap” w Bielsku-Białej zgłosiła się kobieta, która po cesarskim cięciu urodziła chłopca. Niestety na skutek powikłań spowodowanych wewnętrznym krwotokiem zmarła.
Zarzuty usłyszeli ginekolog Jarosław K. oraz anestezjolog Andrzej W., a także pielęgniarki z tego szpitala.
To jest prawdziwe piekło kobiet.. 41-letnia kobieta umiera po cesarskim cięciu, bo na porodówce nie było ginekologa. Jednak Marszu Miliona Serc teraz już nie będzie .. Zwijają naszą ochronę zdrowia ..
— skomentowała w serwisie X poseł PiS, była minister zdrowia Katarzyna Sójka.
Jabłoński: Gdzie są feministki?
Do sprawy odniósł się także w Sejmie poseł PiS Paweł Jabłoński.
Powinna być natychmiast informacja na temat tego, co dzieje się w kwestii bezpieczeństwa polskich pacjentów. Wykorzystują dane medyczne profesora Sławomira Cenckiewicza, a w tym czasie polskie pacjentki są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. W Bielsku-Białej kobieta zmarła na porodówce, bo nie było tam ginekologa
— powiedział z mównicy sejmowej.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Śmierć kobiety na porodówce. Bochenek: Rozumiem, że brakło czasu, bo „pracownicy” TVP Info rozmawiali o bólu psów na łańcuchach
Następnie zwrócił się do feministek:
Gdzie jesteście dzisiaj feministki, które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć? Cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj jesteście? Ja państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister zdrowia, która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na SOR. Chcecie, żeby to, co stało się w Bielsku-Białej działo się w każdym szpitalu w całej Polsce. Zajmujecie się losem piesków, które mogą mieć za małe kojce, a polskie pacjentki narażacie na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Przemówienie zakończył apelem.
Proszę o natychmiastową informację minister zdrowia w tej sprawie i wycofanie się ze skandalicznego planu likwidacji porodówek
— powiedział.
Niestety NFZ pod rządami Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska bankrutuje. Polacy nie mogą czuć się bezpiecznie w kwestii zdrowia. Nawet pacjenci onkologiczni są odsyłani z kwitkiem…
CZYTAJ TAKŻE:
— Dopłaty za niektóre usługi publicznej ochrony zdrowia? Blisko połowa Polaków jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. SONDAŻ
— Debata PiS o kryzysie w służbie zdrowia! Prezes Jarosław Kaczyński zapowiada nowy program: „Najwyższy czas”
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748497-smierc-na-porodowce-to-jest-prawdziwe-pieklo-kobiet
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.