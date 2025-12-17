Wideo

Śmierć matki na porodówce w Bielsku-Białej. Sójka: "To jest prawdziwe piekło kobiet"; Jabłoński: Gdzie są feministki? W rządzie

  • Polityka
  • opublikowano:
zdjęcie ilustracyjne w tle - zdjęcie szpitalne, w miniaturze wpisy z serwisu X dot. śmierci matki po cesarskim cięciu / autor: Fratria/X
zdjęcie ilustracyjne w tle - zdjęcie szpitalne, w miniaturze wpisy z serwisu X dot. śmierci matki po cesarskim cięciu / autor: Fratria/X

To jest prawdziwe piekło kobiet. 41-letnia kobieta umiera po cesarskim cięciu, bo na porodówce nie było ginekologa. Jednak Marszu Miliona Serc teraz już nie będzie” - napisała w serwisie X poseł PiS, była minister zdrowia Katarzyna Sójka. „Gdzie jesteście dzisiaj feministki, które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć? Cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj jesteście? Ja państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister zdrowia, która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na SOR” - grzmiał z mównicy sejmowej poseł PiS Paweł Jabłoński.

W maju do prywatnego centrum medycznego „Esculap” w Bielsku-Białej zgłosiła się kobieta, która po cesarskim cięciu urodziła chłopca. Niestety na skutek powikłań spowodowanych wewnętrznym krwotokiem zmarła.

Zarzuty usłyszeli ginekolog Jarosław K. oraz anestezjolog Andrzej W., a także pielęgniarki z tego szpitala.

To jest prawdziwe piekło kobiet.. 41-letnia kobieta umiera po cesarskim cięciu, bo na porodówce nie było ginekologa. Jednak Marszu Miliona Serc teraz już nie będzie .. Zwijają naszą ochronę zdrowia ..

— skomentowała w serwisie X poseł PiS, była minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Jabłoński: Gdzie są feministki?

Do sprawy odniósł się także w Sejmie poseł PiS Paweł Jabłoński.

Powinna być natychmiast informacja na temat tego, co dzieje się w kwestii bezpieczeństwa polskich pacjentów. Wykorzystują dane medyczne profesora Sławomira Cenckiewicza, a w tym czasie polskie pacjentki są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. W Bielsku-Białej kobieta zmarła na porodówce, bo nie było tam ginekologa

— powiedział z mównicy sejmowej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Śmierć kobiety na porodówce. Bochenek: Rozumiem, że brakło czasu, bo „pracownicy” TVP Info rozmawiali o bólu psów na łańcuchach

Następnie zwrócił się do feministek:

Gdzie jesteście dzisiaj feministki, które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć? Cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj jesteście? Ja państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister zdrowia, która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na SOR. Chcecie, żeby to, co stało się w Bielsku-Białej działo się w każdym szpitalu w całej Polsce. Zajmujecie się losem piesków, które mogą mieć za małe kojce, a polskie pacjentki narażacie na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Przemówienie zakończył apelem.

Proszę o natychmiastową informację minister zdrowia w tej sprawie i wycofanie się ze skandalicznego planu likwidacji porodówek

— powiedział.

Niestety NFZ pod rządami Koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska bankrutuje. Polacy nie mogą czuć się bezpiecznie w kwestii zdrowia. Nawet pacjenci onkologiczni są odsyłani z kwitkiem…

CZYTAJ TAKŻE:

Dopłaty za niektóre usługi publicznej ochrony zdrowia? Blisko połowa Polaków jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. SONDAŻ

Debata PiS o kryzysie w służbie zdrowia! Prezes Jarosław Kaczyński zapowiada nowy program: „Najwyższy czas”

xyz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych