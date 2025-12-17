„Dziś musimy powrócić do podstaw tej zwycięskiej strategii. Jej fundamentem jest jedność. Rozumiem, że jedność nie oznacza milczenia i akceptacji wszystkich przez wszystkich” – napisał Mateusz Morawiecki na portalu X. Były premier udostępnił wpis, w którym mobilizuje zwolenników Prawa i Sprawiedliwości i wzywa do jedności.
Morawiecki zapewnia, że do zwycięstwa w następnych wyborach niezbędna jest jedność obozu PiS. Były premier przypomina o podstawach wygranej jego formacji w 2019 roku.
Zjednoczeni wygrywamy - podzieleni przegrywamy. To lekcja z historii Polski, której niektórzy jeszcze nie przerobili. W 2019 roku jako Prawo i Sprawiedliwość - wielka, zjednoczona, szeroka formacja prawicowa, łącząca ze sobą wiele nurtów myślenia o Polsce i jej przyszłości - wygraliśmy wybory na historycznie wysokim poziomie. Dlaczego? Bo połączyliśmy nowoczesną wizję rozwoju, szeroko zakrojoną politykę społeczną i ochronę tradycyjnych polskich wartości w jeden program - Polski jako solidarnego, opiekuńczego państwa dobrobytu. Realna oferta dla Polaków i ciężka praca tysięcy działaczy PiS przyniosła zwycięstwo partii, a naszemu krajowi bezprecedensowy, historyczny skok cywilizacyjny, o którym z uznaniem mówi dziś cały świat. To nie przypadek. To konsekwentna realizacja strategii, która przyniosła sukces wszystkim. Powtarzam – wszystkim
– czytamy.
Dziś musimy powrócić do podstaw tej zwycięskiej strategii. Jej fundamentem jest jedność. Rozumiem, że jedność nie oznacza milczenia i akceptacji wszystkich przez wszystkich. Jedność oznacza uczciwą debatę, a nie marginalizowanie 90% środowiska i licytowanie się na radykalizm. Dlatego trzeba wrócić do modelu poszukiwania szerokiego poparcia wszystkich środowisk prawicowych. Tak jak zrobił to kiedyś prezydent USA Ronald Reagan i zmienił na zawsze amerykańską politykę, a przy okazji - walnie przyczynił się do upadku imperium zła, czyli ZSRR. Dziś, żeby pokonać wspólnych wrogów - tych krajowych, politycznych - i tych zewnętrznych, którzy zagrażają nam wojną, musimy się zjednoczyć. Walczmy z tym szkodliwym dla Polski rządem. Walczmy z centralistycznymi zapędami Brukseli. Walczmy ze szkodliwą ideologią zielonego ładu. Walczmy z paktem migracyjnym. Walczmy o bezpieczne, szczelne granice. Walczmy z deficytem budżetowym. Walczmy o lepszą ochronę zdrowia
– pisze Morawiecki.
„Będziecie walczyć ze mną?”
Swój wpis Mateusz Morawiecki kończy apelem do zwolenników.
Nie walczmy z polską prawicą. Nie walczmy ze sobą. Walczmy dla Polski. Codziennie jedna bitwa. Aż do zwycięstwa! Będziecie walczyć razem ze mną?
– pyta Mateusz Morawiecki.
