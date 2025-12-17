Komentarze

Skandaliczny wpis Dobrzyńskiego na temat ORMO. Żali się na "hejt" i pisze, że... "realizował swoją pasję". Kania pokazuje dokumenty!

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, w miniaturze wpisy z serwisu X nt. jego przeszłości w PRL / autor: X: @JacekDobrzynski
Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, w miniaturze wpisy z serwisu X nt. jego przeszłości w PRL / autor: X: @JacekDobrzynski

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zamieścił wpis, w którym tłumaczy się ze swojej przeszłości w ORMO. „Blisko 40 lat temu kontynuując swoje dziecięce zainteresowania zostałem społecznym inspektorem ruchu drogowego. Funkcja ta polegająca wyłącznie na dbaniu o bezpieczeństwo na drogach była w strukturach ówczesnej ochotniczej milicyjnej rezerwy. Wspólnie z kolegami walczyliśmy z piractwem i drogową bandytką, zatrzymywaliśmy siejących śmierć pijanych kierowców, spotykaliśmy się z dziećmi na szkolnych pogadankach, ucząc ich bezpiecznych zachowań na drogach” - napisał, załączając zdjęcie. W tym samym wpisie zaatakował prof. Cenckiewicza i opozycję oraz żalił się na „cysterny hejtu i pomyj”.

Po tym jak wczoraj internet obiegły doniesienia o służbie Jacka Dobrzyńskiego w ORMO, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych postanowił wytłumaczyć się ze swojej przeszłości, a raczej przekonywać, że może i palił, ale się nie zaciągał. Przy okazji zaatakował prof. Cenckiewicza i opozycję.

CZYTAJ TAKŻE: To dlatego tak atakuje prof. Cenckiewicza? Dobrzyński był w ORMO! Przysięgał „udzielać pomocy organom porządku publicznego”

Jak Jacek Dobrzyński „pasję realizował”

Dobrzyński zamieścił na platformie X swoje zdjęcie z czasów młodości.

Od wczoraj wyznawcy i partyjni towarzysze pana Cenckiewicza z dziką radością rzucili się na obijanie mnie i mojej rodziny. Posypały się obelgi, wulgaryzmy, a nawet pogróżki. Zacznijmy od początku. W latach siedemdziesiątych jako pacholę zostając zuchem, przywdziałem harcerski mundurek z białym pasem, koalicyjką i mankietami. Formacja ta nazywała się MSR czyli Młodzieżowa Służba Ruchu

— napisał.

Blisko 40 lat temu kontynuując swoje dziecięce zainteresowania zostałem społecznym inspektorem ruchu drogowego. Funkcja ta polegająca wyłącznie na dbaniu o bezpieczeństwo na drogach była w strukturach ówczesnej ochotniczej milicyjnej rezerwy. Wspólnie z kolegami walczyliśmy z piractwem i drogową bandytką, zatrzymywaliśmy siejących śmierć pijanych kierowców, spotykaliśmy się z dziećmi na szkolnych pogadankach, ucząc ich bezpiecznych zachowań na drogach. Swoją pasję rozwijałem dalej, zostając policjantem podlaskiej drogówki. Nigdy tego nie ukrywałem, nikomu krzywdy nie zrobiłem i nie mam powodów do wstydu

— przekonywał.

To wszystko cenckiewiczowskim akolitom dało parę do ataków na mnie i moją rodzinę. Wyrzucając swoje frustracje życzyli mi wszystkiego najgorszego łącznie ze śmiercią. Jeżeli myślicie, że te plugawe wylewanie na mnie cystern hejtu i pomyj powstrzymają mnie od bieżących aktywności, to jesteście w błędzie. Waszych gróźb się nie ulęknę

— podsumował swój wpis.

Pacholę z pasją”

Pojawiło się już kilka ciekawych komentarzy.

Czyli był pan w ORMO. Dziękuję

— napisał Wojciech Biedroń z portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24.

W aktach IPN nie ma nic o byciu zuchem ani MSR. W aktach IPN stoi jak byk, że w 1986r. wstąpił pan do ORMO, paramilitarnej organizacji reżimu komunistycznego. w latach 80 ORMO używano do tłumienia demonstracji i prześladowań członków Solidarności. Haniebne Od ORMOwca do KOwca

— wskazał Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA.

Czy zgadza się Pan z poniższym cytatem? Dla kolegi pytam. :) „Byłeś w ZOMO, byłeś w ORMO, teraz jesteś za Platformą”

— skomentował Oliwer Pochwat z telewizji wPolsce24.

-1. W ORMO nie było „drogówki”, a w MO.

-2. Ormowcy faktycznie zabezpieczali ruch drogowy, ale pod nadzorem MO i głównie w przypadku uroczystości państwowych, partyjnych i wizyt zagranicznych.

-3. Dostrzegam koincydencję w fałszywym użalaniu się nad sobą z Państwa pasem transmisyjnym z Wyborczej

— zwrócił uwagę Grzegorz Wszołek.

Panie Jacku Dobrzyński - nikt nie atakował pana rodziny. Po dwóch dniach od moich pytań przyznał się pan do tego, że był w ORMO. Warto odnieść się też do mojego pytań ws pracy DJ  na dyskotece i kontaktów z SB

— napisała Dorota Kania, o której jeszcze wspomnimy.

Pacholę z pasją

— napisał profil „Niewygodne Komentarze”.

Kania pokazuje dokumenty

A jak to było z tą służbą, pokazała na portalu X Dorota Kania, zamieszczając ciekawe dokumenty.

Tak było. Podanie Jacka Dobrzyńskiego rozpatrzono pozytywnie. Przyjęty do ORMO

— napisała.

We wpisie dziennikarki możemy zobaczyć podanie o przyjęcie do ORMO i kwestionariusz członka tej formacji.

Pasją prezydenta Karola Nawrockiego jest boks, byłego prezydenta Andrzeja Dudy - jazda na nartach. Posła Marka Suskiego - malowanie obrazów. Premiera Donalda Tuska - „haratanie w gałę”. Mecenasa Romana Giertycha - publikowanie w internecie opowieści dziwnej treści np. o wyborach prezydenckich. Poseł Kingi Gajewskiej - motocross. Posła Janusza Kowalskiego - taniec. Posła Michała Wójcika - śpiew. Stefana Niesiołowskiego - owady. Poseł Aleksandry Uznańskiej - Wiśniewskiej - mówienie o sobie. A pasją Jacka Dobrzyńskiego była służba w ORMO. I czego nie rozumiecie?! Przecież każdy ma prawo do pasji i spełnianie marzeń z dzieciństwa!

CZYTAJ TAKŻE:

-Bulwersująca reakcja Dobrzyńskiego na skandal związany z publikacją „GW”. „Spokojnie Panie Cenckiewicz…”

-Cenckiewicz wydał obszerne oświadczenie: „Postępowanie wyjaśniające” SKW jest z definicji farsą. „Wykorzystaliście chuligana”

X/Joanna Jaszczuk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych