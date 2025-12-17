„Bodnar przestał być ministrem sprawiedliwości, bo był zbyt mało radykalny, zbyt mało zdeterminowany by bez żadnego trybu, bez podstawy prawnej, prowadzić pewne działania wymierzone w opozycję. A sami mówią, ja zresztą to mówiłem też w trakcie kampanii wyborczej, że gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to polityków opozycji autobusami zamykano by w aresztach” – powiedział Przemysław Wipler na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Rozmowa Wikły”.
Polityk Konfederacji komentował fakt dużego wpływu polityków formacji postkomunistycznych na obecną rzeczywistość państwa.
Kiedyś dobrze to opisał marszałek Czarzasty, który powiedział: Myśmy się przy Okrągłym Stole z wami dogadali. To, że ludzie odpowiedzialni za tę masakrę, ich spadkobiercy, ich następcy, ludzie, których oni wychowali…
