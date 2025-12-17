TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Przemysław Wipler: Gdyby prezydentem był Trzaskowski, to polityków opozycji autobusami zamykano by w aresztach

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Polityk Konfederacji komentował fakt dużego wpływu polityków formacji postkomunistycznych na obecną rzeczywistość państwa. / autor: screenshot/Telewizja wPolsce24
Polityk Konfederacji komentował fakt dużego wpływu polityków formacji postkomunistycznych na obecną rzeczywistość państwa. / autor: screenshot/Telewizja wPolsce24

„Bodnar przestał być ministrem sprawiedliwości, bo był zbyt mało radykalny, zbyt mało zdeterminowany by bez żadnego trybu, bez podstawy prawnej, prowadzić pewne działania wymierzone w opozycję. A sami mówią, ja zresztą to mówiłem też w trakcie kampanii wyborczej, że gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, to polityków opozycji autobusami zamykano by w aresztach” – powiedział Przemysław Wipler na antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Rozmowa Wikły”.

Polityk Konfederacji komentował fakt dużego wpływu polityków formacji postkomunistycznych na obecną rzeczywistość państwa.

Kiedyś dobrze to opisał marszałek Czarzasty, który powiedział: Myśmy się przy Okrągłym Stole z wami dogadali. To, że ludzie odpowiedzialni za tę masakrę, ich spadkobiercy, ich następcy, ludzie, których oni wychowali…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych