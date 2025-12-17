Wraca sprawa utajnionych przez Donalda Tuska obrad Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do Kancelarii Sejmu wpłynęły opinie prawne ws. wniosku PiS o odtajnienie części obrad, podczas której głos ws. kryptowalut zabrał premier.
Na początku grudnia, podczas utajnionej części obrad Sejmu, premier Donald Tusk przedstawił informację ws. bezpieczeństwa państwa. Według źródeł PAP premier podczas tajnej części obrad miał mówić o „kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie”. Tego samego dnia posłowie PiS zapowiedzieli złożenie wniosku o odtajnienie części obrad dotyczącej informacji premiera.
Dwie opinie prawne
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu, Czarzasty powiedział, że Kancelaria Sejmu otrzymała dwie opinie prawne ws. odtajnienie części obrad.
Stan na dziś jest taki, że dostaliśmy dwie opinie prawne z BEOS-u (Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji) i z Biura Legislacyjnego. Te opinie, w skrócie można powiedzieć informują, że nawet jakbyśmy odtajnili obrady, posiedzenie, to byśmy musieli utajnić elementy, które zostały na tym posiedzeniu przedstawione
— powiedział Czarzasty.
Dodał, że „w związku z tym rekomendacje są, żeby nie robić tego (odtajnienia obrad), bo to w Sejmie nigdy nie było robione”.
PiS chce odtajnić
Czarzasty zaznaczył, że wczoraj poinformował Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów oraz przekazał dwie opinie prawne wszystkim kołom i wszystkim klubom.
I wrócimy, jeżeli będzie potrzeba ze strony wnioskujących posłów - a to jest trzech posłów z klubu parlamentarnego PiS - do tej sprawy na pierwszym posiedzeniu styczniowym
— zaznaczył Czarzasty. Dodał jednocześnie, że „wydaje mu się, że te opinie są jednoznaczne, więc chyba raczej ten temat powoli wygasa”.
Już podczas wystąpienia premiera Donalda Tusk w późniejszej debacie dotyczącej weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach posłowie PiS wołali z ław sejmowych, by odtajniona została informacja szefa rządu.
Premier powiedział, że posłowie mogą złożyć wniosek o odtajnienie. Tusk dodał, że część posłów chce „zakrzyczeć” problem, a następnie stwierdził, że to nie slogany i polityka, tylko sytuacja, w której chodzi o wiodącą firmę na rynku, z kapitałem, który umożliwił jej przetrwanie na rynku w czasie pandemii Covid-19, a stało się to dzięki rosyjskim pieniądzom i rosyjskiej mafii. Poinformował, że podał nazwę tej firmy na tajnej części obrad Sejmu.
Po wysłuchaniu informacji premiera posłowie PiS wskazywali, że jego wystąpienie było „przewidywalne” i nie powinno zostać utajnione. Oceniali, że utajniona część obrad miała przysłonić szczyt medyczny organizowany przez prezydenta, a także odwrócić uwagę od głosowania nad budżetem na przyszły rok.
