Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker poinformował, że przed Pałacem Prezydenckim stanie… stajenka bożonarodzeniowa! „Przyjedzie do nas spod Tatr” - napisał na portalu X.
Prezydencki minister zaznaczył, że Polska ma swoje korzenie w cywilizacji chrześcijańskiej.
Potwierdzona informacja. W tym roku symbolicznie przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka. Przyjedzie do nas spod Tatr. Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza tradycja oraz znak, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa
— przekazał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezydent Nawrocki zerwie z tradycją zapalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim? Są ustalenia mediów
Adam Bąkowski/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/748485-nowa-tradycja-przed-palacem-prezydenckim-stanie-stajenka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.