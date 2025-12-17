Prezydent Nawrocki zapoczątkuje nową tradycję? "Przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka"

Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker poinformował, że przed Pałacem Prezydenckim stanie… stajenka bożonarodzeniowa! „Przyjedzie do nas spod Tatr” - napisał na portalu X.

Prezydencki minister zaznaczył, że Polska ma swoje korzenie w cywilizacji chrześcijańskiej.

Potwierdzona informacja. W tym roku symbolicznie przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka. Przyjedzie do nas spod Tatr. Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza tradycja oraz znak, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa

— przekazał.

Adam Bąkowski/X

