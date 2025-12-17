Rzecznik PiS Rafał Bochenek zarzuca mediom publicznym przemilczanie tragicznego zdarzenia, jakie miało miejsce na porodówce w Bielsku-Białej. W wyniku powikłań po cesarskim cięciu zmarła tam kobieta, której nie zapewniono koniecznej opieki medycznej, w szczególności obecności ginekologa. „Rozumiem, że brakło czasu, bo ‘pracownicy’ rządowej wraz z „ekspertami” rozmawiali o BÓLU PSÓW na lańcuchach… WYOBRAŻACIE TO SOBIE! Umiera kobieta, a oni chcą to zamieść pod dywan!” - napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości.
W maju do prywatnego centrum medycznego „Esculap” w Bielsku-Białej zgłosiła się kobieta, która po cesarskim cięciu urodziła chłopca. Niestety na skutek powikłań spowodowanych wewnętrznym krwotokiem zmarła.
Prokuratura postawiła dwóm lekarzom zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki, u której wykonano zabieg cesarskiego cięcia
— informowała maju rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej prok. Paweł Nikiel.
Ostatecznie zarzuty usłyszeli ginekolog Jarosław K. oraz anestezjolog Andrzej W., a także pielęgniarki z tego szpitala, które podjęły czynności operacyjne bez udziału lekarza. Jeden z zarzutów dotyczy również fałszowania dokumentacji medycznej.
„Chcą to zamieść pod dywan!”
Choć tragedia miała miejsce wiele miesięcy temu, a śledztwo jest już na bardzo zaawansowanym etapie, to informacje o śmierci kobiety na porodówce w mediach pojawiły się dopiero przed kilkoma tygodniami. W ocenie posła PiS Rafała Bochenka szczególną winę ponosi tu kanał informacyjny TVP Info, który wolał ubolewać nad losem psów łańcuchowych i atakować prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy.
W Bielsku-Białej zmarła 41-letnia kobieta na porodówce, bo nie było ginekologa- tak wygląda oszczędzanie na zdrowiu i życiu Polaków… o tym nie widziałem od rana ŻADNEGO materiału w TVPINFO. Rozumiem, że brakło czasu, bo „pracownicy” rządowej wraz z „ekspertami” rozmawiali o BÓLU PSÓW na łańcuchach… WYOBRAŻACIE TO SOBIE! Umiera kobieta, a oni chcą to zamieść pod dywan!
Koalicja Tuska miała i wciąż ma w nosie prawa kobiet i ich bezpieczeństwo, brutalnie wykorzystali je do swoich politycznych celów
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Rafał Bochenek.
Według informacji prokuratury w trakcie zabiegu nie dopełniono licznych procedur, nie zapewniono opieki ginekologicznej pacjentce, doszło do krwawienia, będącego powikłaniem po porodzie. Jak przekazał w rozmowie z „Faktem” rzecznik prokuratury Paweł Nikiel pacjentka była powtórnie operowana, ale tego miejsca, z którego następowało krwawienie, nie zabezpieczono w sposób właściwy. Według ustaleń, relaparotomię przeprowadzono dopiero po kilku godzinach.
12 grudnia wojewoda śląski wykreślił bielską prywatną placówkę z podmiotów świadczących usługi medyczne.
