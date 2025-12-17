Śmierć kobiety na porodówce. Bochenek: Rozumiem, że brakło czasu, bo "pracownicy" TVP Info rozmawiali o bólu psów na łańcuchach

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
łóżko szpitalne - zdjęcie ilustracyjne, w miniaturze wpis rzecznika PiS w serwisie X. Rafał Bochenek zarzuca mediom publicznym unikanie tematu śmierci kobiety na porodówce w Bielsku-Białej / autor: Fratria/X
łóżko szpitalne - zdjęcie ilustracyjne, w miniaturze wpis rzecznika PiS w serwisie X. Rafał Bochenek zarzuca mediom publicznym unikanie tematu śmierci kobiety na porodówce w Bielsku-Białej / autor: Fratria/X

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zarzuca mediom publicznym przemilczanie tragicznego zdarzenia, jakie miało miejsce na porodówce w Bielsku-Białej. W wyniku powikłań po cesarskim cięciu zmarła tam kobieta, której nie zapewniono koniecznej opieki medycznej, w szczególności obecności ginekologa. „Rozumiem, że brakło czasu, bo ‘pracownicy’ rządowej wraz z „ekspertami” rozmawiali o BÓLU PSÓW na lańcuchach… WYOBRAŻACIE TO SOBIE! Umiera kobieta, a oni chcą to zamieść pod dywan!” - napisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W maju do prywatnego centrum medycznego „Esculap” w Bielsku-Białej zgłosiła się kobieta, która po cesarskim cięciu urodziła chłopca. Niestety na skutek powikłań spowodowanych wewnętrznym krwotokiem zmarła.

Prokuratura postawiła dwóm lekarzom zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki, u której wykonano zabieg cesarskiego cięcia

— informowała maju rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej prok. Paweł Nikiel.

Ostatecznie zarzuty usłyszeli ginekolog Jarosław K. oraz anestezjolog Andrzej W., a także pielęgniarki z tego szpitala, które podjęły czynności operacyjne bez udziału lekarza. Jeden z zarzutów dotyczy również fałszowania dokumentacji medycznej.

CZYTAJ TAKZE: Dopłaty za niektóre usługi publicznej ochrony zdrowia? Blisko połowa Polaków jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. SONDAŻ

Chcą to zamieść pod dywan!”

Choć tragedia miała miejsce wiele miesięcy temu, a śledztwo jest już na bardzo zaawansowanym etapie, to informacje o śmierci kobiety na porodówce w mediach pojawiły się dopiero przed kilkoma tygodniami. W ocenie posła PiS Rafała Bochenka szczególną winę ponosi tu kanał informacyjny TVP Info, który wolał ubolewać nad losem psów łańcuchowych i atakować prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy.

W Bielsku-Białej zmarła 41-letnia kobieta na porodówce, bo nie było ginekologa- tak wygląda oszczędzanie na zdrowiu i życiu Polaków… o tym nie widziałem od rana ŻADNEGO materiału w TVPINFO. Rozumiem, że brakło czasu, bo „pracownicy” rządowej wraz z „ekspertami” rozmawiali o BÓLU PSÓW na łańcuchach… WYOBRAŻACIE TO SOBIE! Umiera kobieta, a oni chcą to zamieść pod dywan!

Koalicja Tuska miała i wciąż ma w nosie prawa kobiet i ich bezpieczeństwo, brutalnie wykorzystali je do swoich politycznych celów

— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Rafał Bochenek.

Według informacji prokuratury w trakcie zabiegu nie dopełniono licznych procedur, nie zapewniono opieki ginekologicznej pacjentce, doszło do krwawienia, będącego powikłaniem po porodzie. Jak przekazał w rozmowie z „Faktem” rzecznik prokuratury Paweł Nikiel pacjentka była powtórnie operowana, ale tego miejsca, z którego następowało krwawienie, nie zabezpieczono w sposób właściwy. Według ustaleń, relaparotomię przeprowadzono dopiero po kilku godzinach.

12 grudnia wojewoda śląski wykreślił bielską prywatną placówkę z podmiotów świadczących usługi medyczne.

CZYTAJ TAKŻE: Debata PiS o kryzysie w służbie zdrowia! Prezes Jarosław Kaczyński zapowiada nowy program: „Najwyższy czas”

Robert Knap/PAP/Fakt/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych